Cops - Una banda di poliziotti: stasera su Sky Cinema la prima puntata della miniserie con Claudio Bisio

Arriva stasera su Sky Cinema alle 21:15 la prima puntata di Cops - Una banda di poliziotti, la nuova miniserie comedy Sky Original in due appuntamenti che andranno in onda oggi e il 21 dicembre, anche in streaming su NOW TV. I due episodi saranno disponibili anche in 4K HDR con Sky Q satellite e saranno sempre disponibili on demand.

Apulia, un piccolo centro del sud Italia a pochi chilometri da Lecce, è la città più tranquilla d'Italia. Il commissariato di zona è destinato a chiudere per assenza di crimini e per il gruppo di poliziotti c'è solo una possibilità per non essere licenziati: architettare loro stessi dei reati in città. Questa è Cops - Una banda di poliziotti, diretta da Luca Miniero - già regista di successi cinematografici come Benvenuti al Sud e Sono tornato. Nel cast corale alcuni tra gli interpreti più amati dal pubblico: Claudio Bisio, Stefania Rocca, Pietro Sermonti, Francesco Mandelli, Dino Abbrescia, Giulia Bevilacqua, Guglielmo Poggi e Giovanni Esposito. Un racconto di genere che mette insieme la commedia e il poliziesco, senza mai arrivare all'estremo del poliziottesco e sempre coniugando dialogo e azione.

Ispirato a Kops, film svedese del 2003, Cops - Una banda di poliziotti è uno Sky Original, prodotto da Sky e Banijay Italia, con la produzione esecutiva di Picture Show, in associazione con Memfis Film, il sostegno di Apulia Film Commission e Pugliapromozione e il contributo di Regione Lazio.

La sceneggiatura è firmata da Luca Miniero, Giulia Gianni, Andrea Magnani, Gina Neri.