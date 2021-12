Cops 2 - Una banda di poliziotti, la seconda puntata in onda stasera su Sky Cinema Uno e NOW: la trama

Stasera su Sky Cinema Uno alle 21:15, e in streaming su NOW, va in onda la seconda e ultima puntata di Cops 2 - Una banda di poliziotti: ecco la trama.

Cops 2 - Una banda di poliziotti torna stasera su Sky Cinema Uno, alle 21:15, e in streaming su NOW, con la seconda puntata, che è anche l'ultima per questa nuova stagione in compagnia della banda di poliziotti più sgangherata d'Italia.

La trama de La mano del morto annuncia che la squadra di Cinardi indaga sull'omicidio del Visconte, nobile in rovina, implicato in un misterioso giro di usura e azzardo. Infiltrarsi tra i giocatori sembra l'unico modo per trovare il colpevole. Approfittando delle indagini, Nicola cerca di riconquistare Maria ma è costretto a farsi ospitare da Benny. Cinardi, invece, prova a superare l'ansia di prestazione provocata da Catia, che sembra determinata a sedurlo. Per risolvere il caso - e i propri problemi - i Cops dovranno essere pronti a mettersi in gioco ancora una volta.

Diretta da Luca Miniero, e realizzata con Banijay Studios Italy, la nuova puntata vede nel cast, accanto a Claudio Bisio nel ruolo del commissario Cinardi, ai Cops Pietro Sermonti (Nicola o'Sicc), Giulia Bevilacqua (Maria Crocefissa), Francesco Mandelli (Benny The Cop), Guglielmo Poggi (Tommaso), a Gaia Messerklinger, la giovane e inesperta magistrata Catia e a Dino Abbrescia, boss latitante ritiratosi dalla malavita per aprire un chiosco di panini, anche Ninni Bruschetta, nel ruolo del Conte. Torneranno tutti in un'eventuale terza stagione? L'abbiamo chiesto direttamente a Claudio Bisio nella nostra intervista.

La seconda stagione di Cops - Una banda di poliziotti è diretta da Luca Miniero, la sceneggiatura è di Sandrone Dazieri e Luca Miniero.

Ispirata a Kops, film svedese del 2003, la serie è uno Sky Original, prodotto da Sky e Banijay Studios Italy in associazione con Memfis Film, e con il sostegno di Regione Puglia e Fondazione Apulia Film Commission.