Ted Bundy, su Netflix la docu-serie sul serial killer: "Non guardatela da soli"

Francesco Bellu

Dettagli troppo crudi e descrizioni agghiaccianti. Per questo motivo Netflix consiglia ai propri spettatori di non guardare da soli Conversations With A Killer: The Ted Bundy Tapes, una serie basata sulle registrazioni di Ted Bundy, uno dei più noti serial killer americani, condannato a morte e ucciso con la pena della sedia elettrica proprio trent'anni fa.

La serie, un vero e proprio documentario a puntate, si basa sul lavoro che i giornalisti Stephen Michaud e Hugh Aynesworth hanno fatto su Bundy nel 1980, mentre era nel braccio della morte attraverso conversazioni registrate, immagini e video. Un vero e proprio viaggio nell'orrore che ha spinto il colosso dello streaming a mettere in guardia il suo pubblico con questa dichiarazione: "A meno che qualcuno non abbia un dottorato di ricerca su questo argomento e sia perciò interessato a seguirlo, consigliamo di guardare Conversations With A Killer: The Ted Bundy Tapes in compagnia di qualcuno".

A Ted Bundy sono stati contestati una trentina di delitti di giovani donne, ma non è improbabile che siano stati di più. La maggior parte si concentrano nella seconda metà degli anni Settanta. Le vittime erano studentesse universitarie che venivano abbordate con una scusa, spesso infatti si presentava con un braccio rotto così come fa ad esempio Buffalo Bill ne Il silenzio degli innocenti e chiedeva aiuto per caricare oggetti in auto. Una tecnica letale cui seguiva il sequestro della malcapitata e la sua uccisione. Proprio per l'efferatezza dei suoi crimini, la sua figura è stata più volte oggetto di riferimenti e citazioni sia in ambito cinematografico che musicale al pari di Zodiac, altro celebre serial killer al centro dell'omonimo film di David Fincher a cui si deve anche la serie

Mindhunter.

Proprio oggi, inoltre è uscito il trailer di Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile che vede Zac Efron nel ruolo di Ted Bundy, Lily Collins in quelli della sua fidanzata, James Hetfield, cantante e chitarrista dei Metallica, come poliziotto che lo arrestò e John Malkovich nei panni di Edward Cowart, il giudice che lo condannò.