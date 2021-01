Contromano: stasera su Rai Movie il film di Antonio Albanese sull'immigrazione

Antonio Albanese protagonista assoluto, stasera su Rai Movie (canale 24 del digitale terrestre) alle 21:10, con Contromano, la surreale commedia da lui diretta e interpretata che affronta con ironia tagliente un tema caldo come l'immigrazione.

Contromano: Antonio Albanese, Aude Legastelois e Alex Fondja in una scena del film

Mario Cavallaro (Antonio Albanese) è un milanese cinquantenne abitudinario che gestisce un negozio di calze, ereditato dal padre, a Milano. La sua vita monotona e ben poco incline al cambiamento muta all'improvviso quando il bar di cui è cliente abituale viene rilevato da un egiziano che intende farne un ristorante etnico. Non solo: Oba (Alex Fondja), un venditore ambulante di calzini senegalese comincia a fargli concorrenza proprio davanti al suo negozio.

Se Oba è diventato l'origine di tutti i suoi problemi, allora per Mario la soluzione è ormai una sola: rapirlo per riportarlo direttamente in Senegal. Con grande sorpresa del Cavallaro, il ragazzo accetta ma a una condizione: che insieme a loro due ci sia anche sua sorella Dalida (Aude Lagastelois).

Il viaggio da Milano al Senegal può avere inizio, e sarà un viaggio che cambierà per sempre la vita di tutti e tre, in particolare quella di Mario...