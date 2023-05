Contract to kill su Canale 20 Mediaset, trama e cast del film di stasera con Steven Seagal

Stasera 20 maggio su Canale 20 Mediaset va in onda Contract to kill: trama e cast del film con Steven Seagal

Stasera, 20 maggio 2023, alle 21:05, su Canale 20 Mediaset sarà trasmesso Contract to kill, un film statunitense del 2016 diretto da Keoni Waxman. Il regista è autore sia del soggetto che della sceneggiatura della pellicola vede come protagonista Steven Seagal. Trama, cast, curiosità e trailer del lungometraggio.

Contract to kill: Trama

John Harmon e' un ex agente della CIA e della DEA, con l'aiuto di un agente dell'FBI e di un pilota di droni, cerca di distruggere un'alleanza criminale tra una cellula terroristica araba e un cartello della droga messicano.

Contract to kill: Ciriosità

Contract to Kill è stato distribuito in Italia nel 2016 grazie a Daro Film. Il film è stato girato in Romania e segna una nuova collaborazione tra Steven Seagal e il regista Keoni Waxman, che hanno lavorato insieme in numerosi progetti cinematografici.

Contract to Kill è stato accolto dalla critica nel seguente modo: sull'aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes il film ha ottenuto un punteggio medio del 0% sul 100%, su Metacritic ha invece ottenuto un voto di 3 su 100 mentre su Imdb il pubblico lo ha votato con 3.3 su 10

Il trailer del film è disponibile grazie alla clip caricata su Mediaset Infinity

Contract to kill: Interpreti e personaggi