Contract to kill stasera su Canale 20 Mediaset il film con Steven Seagal: trama e cast

Stasera 24 giugno su Canale 20 Mediaset va in onda Contract to kill, film d'azione con Steven Seagal: cast e trama.

Contract to kill è il film che Canale 20 Mediaset manda in onda stasera, 21 giugno, in prima serata, con inizio alle 21:05. La pellicola, una produzione statunitense, è diretta da Keoni Waxman, la scenografia è stata scritta dallo stesso regista. Trama, cast e curiosità del lungometraggio.

Contract to kill: Trama

Un agente che lavora per la CIA e per la DEA, con l'aiuto di un agente dell'FBI e di un pilota di droni, cerca di distruggere un'alleanza criminale tra una cellula terroristica araba e un cartello della droga messicano.

Contract to kill: Curiosità

Contract to Kill è stato distribuito inizialmente in formato Direct-to-DVD (uscita diretta in DVD), senza una distribuzione cinematografica su larga scala.

Steven Seagal e il regista Keoni Waxman hanno lavorato insieme in diversi film d'azione.

Il film è stato girato principalmente in Romania, con alcune scene ambientate anche in Messico.

Steven Seagal ha anche ricoperto il ruolo di produttore esecutivo del film.

Contract to kill: Trailer e critica

Il trailer del film è disponibile grazie alla clip caricata su Mediaset Infinity.

Contract to Kill è stato accolto dalla critica nel seguente modo: su Metacritic ha invece ottenuto un voto di 3 su 100 mentre su Imdb il pubblico lo ha votato con 3.2 su 10

Contract to kill: Interpreti e personaggi