Contagious stasera su Iris: cast e trama del film horror di fantascienza con Arnold Schwarzenegger

Contagious è il film che gli appassionati degli horror di fantascienza vedranno stasera 28 giugno, su Iris, in prima serata, alle 21:00. Il film è diretto da Henry Hobson. La sceneggiatura è stata scritta da John Scott 3. David Wingo ha firmato la colonna sonora. Trama, cast, recensione, curiosità e trailer del lungometraggio.

Arnold Schwarzenegger in una scena dell'horror Contagious

Contagious: Trama

La Terra è invasa da un virus che si diffonde rapidamente trasformando gli uomini in zombie. Sullo sfondo di questo scenario apocalittico Wade, un padre che non vuole lasciare la figlia Maggie ormai infetta nelle mani delle autorità, aiuta la ragazza ad accettare il contagio e a venire a patti con la sua nuova natura cannibalesca. Non gli resterà che guardare impotente l'inesorabile trasformazione della figlia in una creatura aggressiva incapace di distinguere il bene dal male.

Contagious: Abigail Breslin in ospedale dopo il 'contagio' in una scena del film

Contagious: Curiosità

Contagious è stato distribuito in Italia il 25 giugno 2015 da M2 Pictures.

Le riprese del film si sono svolte dal 16 Settembre 2013 al 25 Ottobre 2013.

Arnold Schwarzenegger ha interpretato il ruolo di Wade nel film senza alcuna remunerazione, dopo essersi innamorato della sceneggiatura.

Il regista Henry Hobson è noto principalmente per il suo lavoro come designer di titoli di testa per numerosi film, Contagious segna il suo debutto come regista per un lungometraggio.

Il titolo originale del film è Maggie, che è anche il nome del personaggio interpretato da Abigail Breslin.

Contagious: Arnold Schwarzenegger con Abigail Breslin in una drammatica scena dell'horror

Contagious: Trailer e recensione

Il trailer del film è disponibile grazie alla clip caricata su Mediaset Infinity, qui invece trovate la nostra recensione di Contagious.

Contagious: un'immagine drammatica tratta dal film

Contagious: Interpreti e personaggi