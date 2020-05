Contagion e il cartellone pubblicitario del film fatto di batteri

Per pubblicizzare Contagion in Canada è stato affisso un cartellone pubblicitario fatto di batteri che sono cresciuti fino a mostrare il titolo del film

Nel lontano 2011, al fine di pubblicizzare l'uscita di Contagion, la Warner Bros Canada ha creato una geniale installazione che coniuga scienza e pubblicità: un cartellone pubblicitario fatto di batteri. All'interno di due piastre di Petri sono stati inoculati alcuni batteri vivi e dopo circa cinque giorni i batteri si sono sviluppati rivelando il titolo del film.

L'azienda CURB ha inoculato due grandi piastre di Petri con batteri vivi tra cui penicillina, muffe e batteri pigmentati che, quasi da un giorno all'altro, sono andati a formare i contorni del titolo del film di Steven Soderbergh, espandendosi per crescere all'interno e all'esterno di ogni singola lettera contornando il disegno della parola 'Contagion'.

Anthony Ganjou, fondatore di CURB Media, dichiarò: "Sempre più marchi si stanno avvicinando alla nostra azienda per contribuire a creare contenuti pubblicitari virali, anche se non alla lettera come in questo caso. Warner Bros. non solo ha richiesto batteri, che sono cresciuti in un tempo specifico, ma anche colori e forme piuttosto precise e definite.

"Essere in grado di creare letteralmente una pubblicità virale è stato il modo ideale per lanciare CURB in Canada e la reazione da parte delle persone è stata fenomenale. Mentre il progetto è durato soltanto 5 giorni, il video in modalità time-lapse ha ottenuto centinaia di migliaia di visualizzazioni, dimostrando che media di questo tipo possono fornire risultati brillanti e duraturi." ha aggiunto Ganjou.