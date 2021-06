Conta su di me: la storia vera che ha ispirato il film

Conta su di me è un film del 2017 diretto da Marc Rothemund, basato sulla storia vera raccontata in Dieses bescheuerte Herz: Über den Mut zu träumen, romanzo scritto da Lars Amend e Daniel Meyer, responsabile di aver fatto commuovere il Giffoni Film Festival ed in seguito milioni e milioni di persone in giro per il mondo.

Conta su di me: Elyas M'Barek e Philip Schwarz in un momento del film

La pellicola è l'adattamento cinematografico del libro di Amend e Meyer, pubblicato nel 2013, basato su una storia vera, quella dello stesso Lars e dell'adolescente malato di cuore, Daniel, che decide di stilare una lista di 25 cose che vuole assolutamente fare nella sua vita: l'unico obiettivo di Lars diventa quello di trasformare quella lista in realtà.

Lars decise di raccontare nel libro la forte amicizia che era nata tra lui e quel ragazzino con cui non aveva nulla in comune e che, in seguito, gli ha insegnato tutto della vita. Quando Daniel aveva quindici anni incontrò colui che, pur non sapendolo, avrebbe espresso ogni suo desiderio.

Conta su di me: Elyas M'Barek e Philip Schwarz in un'immagine del film

Daniel all'epoca passava molto tempo in una struttura dedicata ai bambini malati e fu lì che incontrò Lars: da allora i i due non si sono più separati. "Ero all'ospedale di Amburgo il giorno prima dell'operazione per supportare moralmente Daniel e sua madre Debbie". Ha spiegato Lars.

A proposito del loro rapporto e di Conta su di me, Lars ha dichiarato: "Quando ci siamo incontrati più di cinque anni fa, dovevamo solo passare una giornata insieme. Il giorno è diventato una settimana e ora sono cinque anni ed è perfino uscito prima un libro e poi un film che parla della nostra storia. Il fatto che Daniel sia qui è un miracolo, per questo dobbiamo essere grati per ogni giorno. Ci godiamo ogni giorno."