Constantine: in arrivo una serie reboot prodotta per HBO Max?

La storia di John Constantine potrebbe tornare in tv con una serie reboot che dovrebbe essere destinata alla piattaforma di streaming HBO Max.

L'indiscrezione, per ora non confermata, proviene da The Illuminerdi che avrebbe ricevuto delle anticipazioni riguardanti i dettagli dell'attore che sta venendo cercato dai produttori per la possibile produzione.

Le fonti del sito sostengono che la potenziale serie dovrebbe essere prodotta dalla Bad Robot di J.J. Abrams, in base all'accordo stretto con WarnerMedia. Il progetto dovrebbe essere un nuovo approccio dark alla storia di John Constantine, meno legato alla religione e con più spazio per gli elementi horror.

I produttori starebbero cercando per il ruolo del protagonista un attore BIPOC (che significa black, indigenous and people of color) di circa 25 anni, descritto come "un giovane Riz Ahmed".

La sceneggiatura del pilot dovrebbe essere firmata da Guy Bolton.

John Constantine è attualmente presente nelle avventure di Legends of Tomorrow, la serie prodotta per The CW, e a interpretarlo è l'attore Matt Ryan. In passato Keanu Reeves è stato invece il protagonista di un film completamente dedicato all'esperto in fenomeni sovrannaturali e occultismo.