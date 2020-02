Constantine: il regista di Doctor Strange interessato al film?

All'inizio di quest'anno, Scott Derrickson ha lasciato la regia di Doctor Strange: In the Multiverse of Madness ma, nelle ultime ore, ha dichiarato di essere interessato a Constantine e ad un film sul personaggio DC.

Il regista ha rivelato questa sua preferenza tramite il suo account Twitter, rispondendo alla domanda di un utente che ha chiesto se fosse interessato a dirigere un film inerente alla Justice League Dark: "Mi piacerebbe Constantine"

I’d do Constantine — N O S ⋊ Ɔ I ᴚ ᴚ Ǝ ᗡ ⊥ ⊥ O Ɔ S (@scottderrickson) February 26, 2020

La Justice League Dark è un progetto che è in cantiere alla WB ormai da anni ma non è mai partito, e vedrebbe John Constantine come il leader del gruppo, personaggio creato da Alan Moore, John Totleben e Stephen Bissette nel 1985, protagonista della serie a fumetti Hellblazer.

Dalla sua risposta, pare che Scott Derrickson sia interessato a un film stand alone del personaggio, che chissà potrebbe essere legato alla Justice League Dark, ma niente è ancora certo visto che queste sono solo supposizioni. Al momento l'unica trasposizione cinematografica del personaggio di Constantine resta quella del 2005, con protagonista Keanu Reeves nel ruolo principale, ma non è stato un adattamento cinematografico che si poteva adattare alla continuità di altri personaggi della DC.