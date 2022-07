Constance Wu: "Ho tentato il suicidio dopo le critiche sui social media"

Sono passati quattro anni da quando la partecipazione a Crazy & Rich ha trasformato Constance Wu in una star, ma l'attrice ha svelato di aver tentato il suicidio in seguito alle critiche ricevute sui social media.

Constance Wu ha fatto luce sul motivo alla base del suo momentaneo ritiro da Hollywood e dai social media con un rivelazione shock in cui di confessa aver tentato di togliersi la vita tre anni fa, nel mezzo di polemiche sui tweet che aveva fatto sul rinnovo della serie Fresh Off The Boat per una nuova stagione.

"Ha acceso l'indignazione e la vergogna di Internet che è diventata piuttosto grave", scrive Wu, riferendosi a un incidente nel 2019 in cui aveva accolto la notizia del rinnovo di Fresh Off The Boat per una sesta stagione con una serie di commenti in cui si dichiarava scontenta della notizia.

Wu, che scrive di aver "quasi perso la vita" sui social media durante l'incidente, fa chiarezza sulla situazione in un post che celebra il suo ritorno sui social media in cui scrive:

"Mi sono sentita malissimo per quello che avevo scritto, e quando alcuni messaggi privati di una collega attrice asiatica mi hanno accusata di essere diventata una piaga per la comunità asiatico-americana, ho iniziato a sentirmi come se non meritassi più nemmeno di vivere. Che ero una disgrazia per AsAms, e loro starebbero meglio senza di me. Guardando indietro, è surreale che alcuni messaggi mi abbiano convinto a porre fine alla mia vita, ma è quello che è successo. Fortunatamente, un amico mi ha trovato e mi ha portato di corsa al pronto soccorso".

Constance Wu spiega che il successivo periodo di riflessione e la volontà di concentrarsi sulla sua salute mentale, l'hanno ispirata a scrivere un nuovo libro, Making A Scene, "per raggiungere e aiutare le persone a parlare delle cose scomode al fine di capirle, fare i conti con esso, e aprire vie di guarigione".

L'attrice conclude la sua dichiarazione osservando che "dopo una piccola pausa da Hollywood e molta terapia, mi sento pronta ad avventurarmi di nuovo sui social media".