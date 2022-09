Constance Wu si è aperta riguardo a una violenza subita nel corso della sua carriera

In un estratto direttamente dal suo libro di memorie, "Making a Scene", Constance Wu ha raccontato di un appuntamento all'inizio della sua carriera in cui afferma di essere stata violentata.

Ricordando quei momenti, l'attrice stessa ha ammesso di aver realizzato interamente l'accaduto soltanto a distanza di anni, per poi affrontarlo e superarlo. Parlandone più nel dettaglio, Constance Wu racconta la situazione come insospettabile al principio, delineata dal suo interesse verso questa persona, un aspirante romanziere menzionato con il nome di Ty.

Crazy & Rich: Henry Golding e Constance Wu in una scena del film

Nel corso di questa uscita, lui le chiese di passare del tempo insieme a casa sua dopo la cena. Wu ha riportato che: "Non sembrava in alcun modo minaccioso o losco, e se foste stati lì, avreste acconsentito".

Continuando nel racconto riportato anche da Page Six, l'attrice ha ricordato come lui non si fosse fermato quando lei chiese di non andare oltre: "Alcune persone potrebbero dire che avrei dovuto combattere contro Ty. Ma se potessi tornare indietro nel tempo, non cambierei il modo in cui ho reagito quella notte, perché quando penso alla ragazza che ero allora, capisco cosa stesse passando, non era ancora pronta a sopportare gli insulti e la derisione che seguono quando le donne reagiscono così. E non le farei fare qualcosa per cui non fosse ancora pronta".

Da Erin Brockovich a 150 milligrammi: protagoniste coraggiose contro il sistema

La realizzazione di questa violenza è arrivata nel 2018 dopo aver girato Crazy Rich Asians. Constance Wu ha descritto il tutto non come qualcosa di semplicemente violento, ma definendolo comunque uno vero e proprio stupro: "Ty mi ha violentato. Mi ha violentata e io non ho fatto nulla al riguardo".

L'attrice, nel suo libro, parla anche di un episodio di presunta molestia sessuale da parte di un membro dello staff di Fresh Off the Boat.

"Making a Scene" uscirà il 4 ottobre.