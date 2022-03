Conrad Janis, l'attore di Mork & Mindy morto a 94 anni

Conrad Janis, prolifico attore caratterista di TV, cinema e teatro, noto per la sua partecipazione al fianco di Robin Williams e Pam Dawber nella sitcom di successo degli anni '70 Mork & Mindy, è morto il 1 marzo 2022 a Los Angeles. Aveva 94 anni. La sua morte è stata confermata dal manager Dean A. Avedon al New York Times.

Una foto di Conrad Janis

Figlio dei noti collezionisti d'arte e galleristi di New York Sidney e Harriet Janis, Conrad Janis aveva rilevato insieme a suo fratello l'azienda di famiglia, la Sidney Janis Gallery. Più tardi, è stato anche un trombonista jazz di successo e per tutta la vita, anche all'apice del suo successo Mork & Mindy, si è esibito regolarmente con il suo gruppo, la Beverly Hills Unlisted Jazz Band.

Nato l'11 febbraio 1928 a Manhattan, Janis ha iniziato la sua carriera di attore a metà degli anni '40, apparendo in quello che sarebbe stato il primo di 12 spettacoli di Broadway, Dark of the Moon del 1945 e, lo stesso anno, ottiene il ruolo da protagonista di una commedia bellica intitolata Snafu. In quel film Janis interpretava un ragazzo di 14 anni che si arruola intrufolandosi tra i militari.

Presto sarebbero seguiti altri ruoli cinematografici (tra cui Margie del 1946 e The Hagan Girl del 1947 con Ronald Reagan e Shirley Temple) e le frequenti apparizioni in film drammatici degli anni '50 avrebbero lanciato una prolifica carriera televisiva. Negli anni '60 Janis è apparso in serie popolari come The Untouchables, Stoney Burke, Get Smart e My Favorite Martian. Ha continuato fino agli anni '70 con ruoli in Banacek, Cannon, Baretta, Una famiglia americana, Maude, Happy Days, Police Story, I Jefferson, Quark e Laverne & Shirley, tra gli altri.

Robin Williams, la co-star di Mork & Mindy svela: "si spogliava nudo sul set, ma era un gioco"

Nel 1978, Conrad Janis ha ottenuto quello che sarebbe diventato il suo ruolo più riconoscibile come Fred McConnell, il padre amorevole, anche se iperprotettivo, di Mindy in Mork & Mindy. Apparendo regolarmente dal 1978 al 1982, Janis divenne una presenza familiare in una serie che divenne parte del panorama culturale dell'epoca grazie alla performance rivoluzionaria e alla carriera di Robin Williams.

Dopo Mork & Mindy, Janis ha mantenuto una presenza in televisione attraverso apparizioni in St. Elsewhere, Remington Steele, The Golden Girls, Murder, La signora in giallo e in un ruolo ricorrente dal 1997 al 2002 nella commedia di Kelsey Grammer, Frasier.