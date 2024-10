Anna, Alfred e la tentatrice Sofia Costantini: il confronto finale a Temptation Island

Anna e Alfred si erano lasciati durante il falò di confronto, ma ieri sera, nell'ultima puntata di Temptation Island, la coppia di Perugia ha raccontato cosa è accaduto nei trenta giorni successivi alla loro separazione. Durante il soggiorno all'Is Morus Relais, Alfred aveva baciato la tentatrice Sofia Costantini, che è intervenuta per raccontare la sua versione dei fatti.

Alfred: "Ho bisogno di restare solo"

Il primo a presentarsi davanti a Filippo Bisciglia è stato il protagonista maschile del triangolo, che è arrivato da solo. Rispondendo alle domande del conduttore, ha spiegato di aver interrotto la frequentazione con Sofia perché sente il bisogno di ritrovare sé stesso e maturare. Ha raccontato di essersi sentito con Anna due volte: "Ci siamo visti, ho voluto essere onesto con lei", ha dichiarato Alfred.

Il ragazzo ha confessato di aver scritto alla famiglia della sua ex fidanzata per scusarsi, prendendosi tutte le responsabilità per quanto accaduto durante il programma. "Non ci amavamo più, altrimenti io non avrei fatto certe cose e lei non avrebbe parlato di me in quel modo, dipingendomi come un mostro", ha concluso.

Il racconto della tentatrice "Alfred voleva tenere i piedi in due staffe"

Dopo Alfred, è stato il turno di Sofia Costantini, che ha offerto una versione diversa di quanto accaduto dopo il programma. Sofia ha spiegato che Alfred sembrava voler mantenere una doppia vita: frequentare lei, ma allo stesso tempo lasciare una porta aperta alla sua ex. "Appena uscito da qui, dopo dieci minuti, mi ha chiesto di dormire insieme. Gli ho risposto: 'Ma dai un peso a queste cose? Ti sei appena lasciato con la tua fidanzata'". Nonostante questo, i due hanno trascorso un fine settimana insieme, ma quando lui è tornato a Perugia le cose sono cambiate.

Sofia ha accusato Alfred di averla manipolata. "Dovevamo viaggiare insieme, avevo anche comprato i biglietti per andare a New York e a Parigi, e abbiamo dormito insieme", ha raccontato la tentatrice. "Prima mi diceva che ero la donna della sua vita, voleva farmi conoscere la sua famiglia", ha spiegato Sofia, aggiungendo che Alfred ha deciso di presentarsi da solo davanti a Filippo: "Mi ha detto che non stavamo insieme da abbastanza tempo. È un falso manipolatore", ha concluso con rabbia.

Anna: "Non riesco a perdonarlo"

Infine, l'ultima a confrontarsi con Filippo Bisciglia è stata l'ormai ex fidanzata di Alfred che ha confermato di essersi vista con lui due volte nell'ultimo mese, durante le quali le ha raccontato di aver visto Sofia. "Mi ha detto che è andato a Milano e si sono allenati insieme in palestra", ha spiegato Anna. La giovane è rimasta delusa dal comportamento del suo ex, che non solo non si è scusato subito, ma l'ha anche accusata di aver fatto peggio di lui. "Le sue parole sono state: 'Io ho sbagliato, ma tu hai fatto di peggio'", ha raccontato con amarezza.

Anna aveva deciso di scrivere alla redazione del programma dopo aver scoperto il tradimento di Alfred, per questo è convinta che la relazione con Sofia non sia stata nulla di serio. Al momento, Anna non ha ancora perdonato Alfred, soprattutto perché non ha mostrato alcun pentimento per il suo comportamento. La ragazza ha espresso il desiderio di non dover più amare per due in una futura relazione.