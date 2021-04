Confronting a Serial Killer, su Starzplay in streaming da oggi

Starzplay ha rilasciato oggi in anteprima l'avvincente docuserie Confronting a Serial Killer in quattordici paesi in tutto il mondo, con nuovi episodi in onda ogni domenica.

Starzplay, il servizio di streaming premium internazionale di Starz, ha rilasciato in anteprima l'avvincente docuserie Confronting a Serial Killer in Belgio, Brasile, Canada, Germania, Francia, Irlanda, Italia, Giappone, America Latina, Lussemburgo, Spagna, Paesi Bassi, Svizzera e Regno Unito, con nuovi episodi in streaming onda ogni domenica.

La serie racconta la storia della relazione senza precedenti tra l'acclamata giornalista Jillian Lauren e il serial killer più efferato della storia americana, Sam Little, e la corsa contro il tempo dell'autrice per identificare le vittime. Sam Little è morto di recente in prigione all'età di 80 anni, dopo aver evitato la giustizia per i suoi crimini per decenni.

[img id=531838 pos=r]

Attraverso le prospettive di Lauren e di diverse investigatrici, sopravvissute e familiari delle vittime, Confronting a Serial Killer fa luce sui problemi nel sistema di giustizia penale americano, inclusi i pregiudizi contro le comunità emarginate, in particolare le donne di colore, e coloro che lottano contro una dipendenza, malattia mentale e traumi.

Confronting a Serial Killer è prodotto e diretto dal regista candidato all'Oscar e vincitore di un Emmy Joe Berlinger (The Paradise Lost Trilogy, Metallica: Some Kind of Monster, Conversations with a Killer: The Ted Bundy Tapes) con la showrunner e produttrice esecutiva Po Kutchins (The Murder of Laci Peterson, Prison Town, USA,The Circus: Inside the Greatest Political Show on Earth). La docuserie è prodotta da Lionsgate Television, Third Eye Motion Picture Company e RadicalMedia.

[video id= yt=XtTxUDw13_I]