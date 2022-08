Confess, Fletch: Jon Hamm nel trailer della commedia

Confess, Fletch è la nuova commedia con star Jon Hamm, di cui è stato diffuso il trailer in attesa dell'arrivo nelle sale americane previsto per il 16 settembre.

Nel video si vede il protagonista rientrare in azione per compiere delle complicate indagini con un approccio sempre sarcastico, dando vita a situazioni esilaranti ambientate nel mondo dell'arte.

Il film Confess, Fletch si basa sull'omonimo romanzo del 1976 di Gregory Mcdonald e ha come protagonista Jon Hamm nel ruolo del giornalista che si ritrova ad essere accusato di omicidio mentre sta andando alla ricerca di un'opera d'arte rubata.

La situazione porta Fletch a indagare su entrambi i crimini, mettendosi nei guai con la legge.

La regia è stata affidata a Greg Mottola e nel cast del progetto, targato Paramount Pictures, ci sono anche Roy Wood Jr, Annie Mumolo, Ayden Mayeri, Lorenzo Izzo, Kyle MacLachlan e Marcia Gay Harden.