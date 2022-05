Concerto Primo Maggio 2022, Ambra Angiolini replica a Fedez: “credo che il mio invito si sia perso"

Ambra Angiolini ha concluso il Concerto del Primo Maggio 2022 replicando a Fedez: il rapper, sui social, aveva ironizzato sulla sua assenza scrivendo "credo che il mio invito si sia perso". Fedez, lo scorso anno, aveva accusato la RAI di aver cercato di censurare il suo discorso contro la Lega di Matteo Salvini.

La presenza di Fedez sul palco del Concertone del primo maggio 2021 fu accompagnata da numerose polemiche, il rapper milanese tenne un discorso contro Mira Andrea Ostellari e le frasi omofobe degli esponenti della Lega. L'artista, inoltre, pubblicò sui social la registrazione di una telefonata, nella quale dimostrava di aver ricevuto pressioni da parte dei dirigenti RAI che gli chiedevano di cambiare il suo intervento.

Ieri Fedez era negli Stati Uniti, volato oltre oceano per partecipare al Met Gala. A prescindere dalla vacanza negli States, la presenza del rapper sul palco del Concertone del Primo Maggio, visto il precedente, era altamente improbabile. Fedez, in mattinata, ha ironizzato sulla sua assenza, in una storia di Instagram si legge "Buon Primo Maggio e buon Concertone a tutti. Avrei voluto essere lì ma credo che il mio invito si sia perso".

Tutti sappiamo che in realtà quell'invito non è mai stato spedito, ma nessuno ha pensato che il post del cantante potesse essere letto sul palco di Piazza San Giovanni. Era passata la mezzanotte da pochi minuti, quando Ambra Angiolini ha chiuso il Concertone. L'attrice, presente in questi giorni su Disney+ con la serie Le Fate ignoranti, prima di salutare il pubblico, ha detto "volevamo congedarvi con una poesia, con le parole di un amico del Primo Maggio che dice 'Avrei voluto essere lì ma credo che il mio invito si sia perso'. È Fedez, ciao Federico!", ha urlato Ambra.

Le strade di Fedez e Ambra nella prossima stagione potrebbero incrociarsi negli studi di X Factor. Il rapper, infatti, ha deciso di accettare la proposta di Sky e tornerà a far parte del panel di giudici del programma. La stessa offerta sarebbe stata fatta alla Angiolini che, per il momento, non ha ancora sciolto la sua riserva.