Ambra Angiolini, la figlia Jolanda Renga ricattata: "Volevano soldi per foto inesistenti, ho denunciato tutto"

La figlia dell'attrice e conduttrice ha rivelato di aver ricevuto un ricatto da parte di una persona che le ha chiesto 10.000 dollari.

Un ricatto in piena regola subito da Jolanda Renga, figlia di Ambra Angiolini e Francesco Renga, che ha denunciato di aver ricevuto un tentativo di estorsione tramite Instagram.

Renga ha deciso di rendere pubblico il messaggio ricevuto in DM da una persona che l'ha minacciata di diffondere sue foto di nudo se non avesse acconsentito a pagare 10.000 dollari.

La denuncia di Jolanda Renga

"Pubblicherò a mezzanotte le foto che ho di te nuda... dì ad Ambra che se non riceverò 10.000 dollari ti rovinerò la vita" è il testo del messaggio inviato alla ragazza.

Dopo aver ricevuto la minaccia, Jolanda Renga ha deciso di bloccare il mittente e dopo aver avvisato i genitori ha sporto denuncia insieme a loro. La speaker di Radio Zeta, 21 anni, ha precisato che non esistono sue foto senza vestiti e ha pensato ad immagini alterate attraverso l'intelligenza artificiale.

Il racconto di Jolanda Renga del ricatto ricevuto online

Renga ha spiegato cos'è accaduto: "Venerdì ho ricevuto questo messaggio e mi sono spaventata perché c'è anche il nome di mia mamma. Non mi sono spaventata per la minaccia in sé, perché so che non esistono queste mie foto da nessuna parte. Ho bloccato il numero e ho chiamato mio padre e mia madre".

La speaker ha chiuso con un appello: "Se dovesse succedere davvero niente panico, non rispondete, non date soldi soprattutto e basta". Ambra Angiolini e Francesco Renga hanno avuto una lunga relazione dal 2003 al 2015, dalla quale sono nati due figli: Jolanda (2004) e Leonardo (2006).

Jolanda Renga ha pubblicato il suo primo romanzo intitolato Qualcosa nel modo in cui sbadiglia. Dal 2024 ha debuttato come speaker, conducendo il programma Destinazione Zeta, nel weekend, insieme a Luigi Santarelli su Radio Zeta, nella fascia oraria dalle 11.00 alle 13.00.