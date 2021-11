Chi è la compagna di Gigi Proietti, Sagitta Alter

La storica compagna di Gigi Proietti si chiama Sagitta Alter: i due sono stati insieme per ben sessanta anni, rimanendo sempre molto uniti sin dal giorno in cui si sono conosciuti. Dal loro grande amore sono nate due figlie: Carlotta e Susanna; la prima è una cantautrice e attrice e la seconda è una costumista e scenografa, con la passione per il teatro come il padre.

Gigi Proietti in una scena del film Un'estate al mare

La Alter è una donna estremamente riservata e non si sa quasi niente della sua biografia oltre a ciò che la legava al mattatore romano. Sagitta, nata e cresciuta in Svezia, negli anni Sessanta si recò a Roma per motivi di lavoro: voleva fare la guida turistica.

Lei e Gigi si conobbero proprio a Roma, nel 1962, quanto lui aveva poco più di vent'anni e muoveva i primi passi nel mondo dello spettacolo. Sembrava un amore temporaneo, qualcosa di passeggero ma dopo un breve periodo di lontananza i due capirono di essere profondamente innamorati e di essere fatti l'uno per l'altra.

Io sono Babbo Natale: Gigi Proietti e Marco Giallini in una scena della commedia

Sagitta decise quindi di non tornare più in Svezia e di stabilirsi a Roma per vivere con Gigi: da quel giorno i due non si sono più lasciati e hanno messo su una splendida famiglia con la nascita delle due figlie, Susanna e Carlotta. La donna è rimasta vedova a novembre 2020 quando, insieme a tutti gli italiani del mondo, ha pianto per la morte di Gigi Proietti, verificasi proprio nel giorno del suo 80esimo compleanno.