COMICON Napoli 2026 al via oggi! Il programma di lunedì 30 aprile

Dall'anteprima di Ricchi da morire - Delitti in famiglia alla puntata speciale del podcast Tintoria: ecco cosa fare oggi al Comicon Napoli tra eventi, concerti e incontri con ospiti internazionali.

Stefano Rapone e Daniele Tinti registreranno una puntata speciale di Tintoria
NOTIZIA di 30/04/2026

Il Comicon Napoli 2026 parte oggi, lunedì 30 aprile, già con un programma molto ricco, con eventi che spaziano dal fumetto all'animazione, fino alla musica e al cinema. Tra ospiti, live drawing, concerti e anteprime, le opzioni sono molte e il rischio è perdersi gli appuntamenti più interessanti.

I 5 eventi da non perdere oggi

  • Giorgio Vanni live (17:30) - tutte le sigle anime cult dal vivo

  • Caparezza: Orbit Orbit (15:00) - musica e fumetto si incontrano

  • Satoshi Shiki live drawing (14:15) - manga e backstage creativo

  • Ricchi da morire - Delitti in famiglia (16:30) - il film in anteprima introdotto da Slim Dog, Mauro Zingarelli e Roberto Recchioni

  • Tintoria speciale Comicon (20:30) - Daniele Tinti, Stefano Rapone e Sio registrano una puntata speciale all'Auditorium

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Comicon Napoli 2026: programma del 30 aprile

Mattina

  • 10:00 - 12:00 | Area Gioco (Padiglione 3)
    Reclaim the Streets: la mappa di Ramallah prende vita
    Performance interattiva tra arte e geopolitica che trasforma una mappa in racconto visivo collettivo.

  • 11:00 - 12:00 | Sala Italia
    Showcase: Paskim!
    Live drawing e talk con l'autrice coreana di Lost in the Cloud, tra processo creativo e storytelling.

Primo pomeriggio

  • 13:30 - 14:30 | Auditorium Teatro Mediterraneo
    Animali spiegati male (ma in realtà benissimo)
    Barbascura X e Sio portano sul palco uno show tra scienza e fumetto, ironico e imprevedibile.
    Per partecipare serve un ticket-invito (ritiro dalle 10:00)

  • 14:15 - 15:00 | Sala Pazienza
    Live drawing special! con Satoshi Shiki
    Il mangaka di Attack on Titan: Before the Fall incontra il pubblico tra disegno dal vivo e racconto del suo percorso artistico.

Pomeriggio

  • 15:00 - 16:00 | Auditorium
    Caparezza: il viaggio musicale e visivo di Orbit Orbit
    Un incontro tra musica e fumetto con Caparezza e Matteo De Longis.
    Ticket-invito richiesto
    Firmacopie: 10:30-13:00 / 16:30-19:00

  • 16:00 - 17:00 | Sala Pazienza
    Aurélien Predal: il Production Designer che colora il cinema
    Dal mondo Pixar a Spider-Verse, un viaggio nel concept design dell'animazione.
    Servizio di interpretariato LIS disponibile

  • 16:30 - 17:30 | Hyperstage
    Affinità elettive: arte e digitale
    Troy Baker, Austin Wintory e Andrea Pessino raccontano il rapporto tra videogiochi, arte e creatività.

  • 16:30 - 19:00 | Auditorium
    Anteprima "Ricchi da morire - Delitti in famiglia"
    Presentazione del film con introduzione degli ospiti e proiezione in anteprima.

Tardo pomeriggio

  • 17:30 - 19:00 | Arena Flegrea (Main Stage)
    Giorgio Vanni live in concert
    Le sigle di Dragon Ball, One Piece e Pokémon in uno show dal vivo.
    Accesso fino a esaurimento posti

  • 18:00 - 18:45 | Sala Pazienza
    Don Rosa: dieci anni dopo l'ultima moneta
    Incontro con il leggendario autore Disney e la sua saga di Paperon de' Paperoni.
    Servizio LIS disponibile

  • 18:00 - 19:00 | Sala Italia
    Showcase Kotteri!
    Live creativo tra fumetto e moda con l'autrice di Veil.

Sera

  • 20:30 | Auditorium
    Tintoria - live podcast
    Daniele Tinti e Stefano Rapone registrano una puntata speciale con ospite Sio.
    Biglietto aggiuntivo richiesto (accesso fino a esaurimento posti)
COMICON Napoli 2026: il programma, i prezzi dei biglietti, come arrivare e cosa sapere COMICON Napoli 2026: il programma, i prezzi dei biglietti, come arrivare e cosa sapere

Cosa sapere per evitare lunghissime file e delusioni

Se state organizzando la vostra visita al COMICON Napoli, il consiglio scontato è ovviamente quello di pianificare bene in anticipo la giornata. E di tenere sempre presente che:

  • alcuni eventi richiedono ticket-invito da ritirare in anticipo

  • gli eventi principali potrebbero avere posti limitati

  • i firmacopie seguono orari separati dagli incontri