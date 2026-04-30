COMICON Napoli 2026 al via oggi! Il programma di lunedì 30 aprile

Il Comicon Napoli 2026 parte oggi, lunedì 30 aprile, già con un programma molto ricco, con eventi che spaziano dal fumetto all'animazione, fino alla musica e al cinema. Tra ospiti, live drawing, concerti e anteprime, le opzioni sono molte e il rischio è perdersi gli appuntamenti più interessanti.
I 5 eventi da non perdere oggi
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Giorgio Vanni live (17:30) - tutte le sigle anime cult dal vivo
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Caparezza: Orbit Orbit (15:00) - musica e fumetto si incontrano
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Satoshi Shiki live drawing (14:15) - manga e backstage creativo
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Ricchi da morire - Delitti in famiglia (16:30) - il film in anteprima introdotto da Slim Dog, Mauro Zingarelli e Roberto Recchioni
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Tintoria speciale Comicon (20:30) - Daniele Tinti, Stefano Rapone e Sio registrano una puntata speciale all'Auditorium
Comicon Napoli 2026: programma del 30 aprile
Mattina
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10:00 - 12:00 | Area Gioco (Padiglione 3)
Reclaim the Streets: la mappa di Ramallah prende vita
Performance interattiva tra arte e geopolitica che trasforma una mappa in racconto visivo collettivo.
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11:00 - 12:00 | Sala Italia
Showcase: Paskim!
Live drawing e talk con l'autrice coreana di Lost in the Cloud, tra processo creativo e storytelling.
Primo pomeriggio
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13:30 - 14:30 | Auditorium Teatro Mediterraneo
Animali spiegati male (ma in realtà benissimo)
Barbascura X e Sio portano sul palco uno show tra scienza e fumetto, ironico e imprevedibile.
Per partecipare serve un ticket-invito (ritiro dalle 10:00)
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14:15 - 15:00 | Sala Pazienza
Live drawing special! con Satoshi Shiki
Il mangaka di Attack on Titan: Before the Fall incontra il pubblico tra disegno dal vivo e racconto del suo percorso artistico.
Pomeriggio
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15:00 - 16:00 | Auditorium
Caparezza: il viaggio musicale e visivo di Orbit Orbit
Un incontro tra musica e fumetto con Caparezza e Matteo De Longis.
Ticket-invito richiesto
Firmacopie: 10:30-13:00 / 16:30-19:00
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16:00 - 17:00 | Sala Pazienza
Aurélien Predal: il Production Designer che colora il cinema
Dal mondo Pixar a Spider-Verse, un viaggio nel concept design dell'animazione.
Servizio di interpretariato LIS disponibile
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16:30 - 17:30 | Hyperstage
Affinità elettive: arte e digitale
Troy Baker, Austin Wintory e Andrea Pessino raccontano il rapporto tra videogiochi, arte e creatività.
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16:30 - 19:00 | Auditorium
Anteprima "Ricchi da morire - Delitti in famiglia"
Presentazione del film con introduzione degli ospiti e proiezione in anteprima.
Tardo pomeriggio
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17:30 - 19:00 | Arena Flegrea (Main Stage)
Giorgio Vanni live in concert
Le sigle di Dragon Ball, One Piece e Pokémon in uno show dal vivo.
Accesso fino a esaurimento posti
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18:00 - 18:45 | Sala Pazienza
Don Rosa: dieci anni dopo l'ultima moneta
Incontro con il leggendario autore Disney e la sua saga di Paperon de' Paperoni.
Servizio LIS disponibile
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18:00 - 19:00 | Sala Italia
Showcase Kotteri!
Live creativo tra fumetto e moda con l'autrice di Veil.
Sera
- 20:30 | Auditorium
Tintoria - live podcast
Daniele Tinti e Stefano Rapone registrano una puntata speciale con ospite Sio.
Biglietto aggiuntivo richiesto (accesso fino a esaurimento posti)
Cosa sapere per evitare lunghissime file e delusioni
Se state organizzando la vostra visita al COMICON Napoli, il consiglio scontato è ovviamente quello di pianificare bene in anticipo la giornata. E di tenere sempre presente che:
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alcuni eventi richiedono ticket-invito da ritirare in anticipo
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gli eventi principali potrebbero avere posti limitati
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i firmacopie seguono orari separati dagli incontri