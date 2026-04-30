COMICON Napoli 2026 al via oggi! Il programma di lunedì 30 aprile

Il Comicon Napoli 2026 parte oggi, lunedì 30 aprile, già con un programma molto ricco, con eventi che spaziano dal fumetto all'animazione, fino alla musica e al cinema. Tra ospiti, live drawing, concerti e anteprime, le opzioni sono molte e il rischio è perdersi gli appuntamenti più interessanti.

I 5 eventi da non perdere oggi

Giorgio Vanni live (17:30) - tutte le sigle anime cult dal vivo

Caparezza: Orbit Orbit (15:00) - musica e fumetto si incontrano

Satoshi Shiki live drawing (14:15) - manga e backstage creativo

Ricchi da morire - Delitti in famiglia (16:30) - il film in anteprima introdotto da Slim Dog, Mauro Zingarelli e Roberto Recchioni

Tintoria speciale Comicon (20:30) - Daniele Tinti, Stefano Rapone e Sio registrano una puntata speciale all'Auditorium

Comicon Napoli 2026: programma del 30 aprile

Mattina

10:00 - 12:00 | Area Gioco (Padiglione 3)

Reclaim the Streets: la mappa di Ramallah prende vita

Performance interattiva tra arte e geopolitica che trasforma una mappa in racconto visivo collettivo.

11:00 - 12:00 | Sala Italia

Showcase: Paskim!

Live drawing e talk con l'autrice coreana di Lost in the Cloud, tra processo creativo e storytelling.

Primo pomeriggio

13:30 - 14:30 | Auditorium Teatro Mediterraneo

Animali spiegati male (ma in realtà benissimo)

Barbascura X e Sio portano sul palco uno show tra scienza e fumetto, ironico e imprevedibile.

Per partecipare serve un ticket-invito (ritiro dalle 10:00)

14:15 - 15:00 | Sala Pazienza

Live drawing special! con Satoshi Shiki

Il mangaka di Attack on Titan: Before the Fall incontra il pubblico tra disegno dal vivo e racconto del suo percorso artistico.

Pomeriggio

15:00 - 16:00 | Auditorium

Caparezza: il viaggio musicale e visivo di Orbit Orbit

Un incontro tra musica e fumetto con Caparezza e Matteo De Longis.

Ticket-invito richiesto

Firmacopie: 10:30-13:00 / 16:30-19:00

16:00 - 17:00 | Sala Pazienza

Aurélien Predal: il Production Designer che colora il cinema

Dal mondo Pixar a Spider-Verse, un viaggio nel concept design dell'animazione.

Servizio di interpretariato LIS disponibile

16:30 - 17:30 | Hyperstage

Affinità elettive: arte e digitale

Troy Baker, Austin Wintory e Andrea Pessino raccontano il rapporto tra videogiochi, arte e creatività.

16:30 - 19:00 | Auditorium

Anteprima "Ricchi da morire - Delitti in famiglia"

Presentazione del film con introduzione degli ospiti e proiezione in anteprima.

Tardo pomeriggio

17:30 - 19:00 | Arena Flegrea (Main Stage)

Giorgio Vanni live in concert

Le sigle di Dragon Ball, One Piece e Pokémon in uno show dal vivo.

Accesso fino a esaurimento posti

18:00 - 18:45 | Sala Pazienza

Don Rosa: dieci anni dopo l'ultima moneta

Incontro con il leggendario autore Disney e la sua saga di Paperon de' Paperoni.

Servizio LIS disponibile

18:00 - 19:00 | Sala Italia

Showcase Kotteri!

Live creativo tra fumetto e moda con l'autrice di Veil.

Sera

20:30 | Auditorium

Tintoria - live podcast

Daniele Tinti e Stefano Rapone registrano una puntata speciale con ospite Sio.

Biglietto aggiuntivo richiesto (accesso fino a esaurimento posti)

Cosa sapere per evitare lunghissime file e delusioni

Se state organizzando la vostra visita al COMICON Napoli, il consiglio scontato è ovviamente quello di pianificare bene in anticipo la giornata. E di tenere sempre presente che: