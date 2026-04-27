COMICON Napoli 2026: il programma, i prezzi dei biglietti, come arrivare e cosa sapere

Dal 30 aprile al 3 maggio la Mostra d'Oltremare ospita il COMICON Napoli 2026, uno degli appuntamenti più rilevanti in Italia dedicati alla cultura pop. In quattro giorni si concentrano oltre 500 eventi tra fumetto, cinema, musica, videogiochi e intrattenimento, con un programma pensato per pubblici diversi ma unito da un unico filo conduttore: l'esperienza dal vivo.

Il programma: cosa aspettarsi tra eventi e ospiti

Il cuore del COMICON è il programma, costruito su una varietà di formati che si alternano durante tutta la giornata. Non si tratta solo di stand o esposizioni, ma di un calendario continuo di attività che si svolgono in parallelo nelle diverse aree della fiera.

Tra gli oltre 500 eventi previsti ci sono incontri con autori e artisti, panel tematici, anteprime e presentazioni, laboratori e workshop, firmacopie e meet&greet, concerti e momenti live, raduni e attività legate al cosplay.

Questa struttura rende il festival dinamico ma anche dispersivo se non si ha un riferimento. Per questo la COMICON App (scaricabile da App Store e Play Store) diventa uno strumento centrale perchè consente di consultare il programma giorno per giorno, salvare gli eventi e costruire un'agenda personalizzata, oltre a offrire una mappa interattiva dell'area.

Come arrivare alla Mostra d'Oltremare

La zona di Fuorigrotta è ben collegata e raggiungibile con diversi mezzi.

Chi arriva in auto deve uscire dalla tangenziale a Fuorigrotta e seguire le indicazioni per la Mostra d'Oltremare. I parcheggi sono disponibili con accessi da via Terracina, viale Kennedy e piazzale Tecchio.

Per chi viaggia in treno, il riferimento è la Stazione di Napoli Centrale. Da qui si può prendere la Linea 2 della metropolitana in direzione Pozzuoli e scendere a Campi Flegrei. In alternativa, la linea Cumana consente di arrivare direttamente alle fermate "Mostra" ed "Edenlandia". Anche diverse linee autobus collegano l'area, con fermata principale a piazzale Tecchio.

Per pianificare gli spostamenti in modo più preciso è possibile utilizzare app come Moovit, che forniscono aggiornamenti in tempo reale sul trasporto pubblico grazie a un pianificatore di viaggio dedicato alla manifestazione.

Gli orari restano quelli degli anni precedenti: apertura alle 10:00, chiusura alle 19:00, con ultimo ingresso consentito entro le 18:00.

Biglietti COMICON 2026: prezzi e accesso

L'ingresso al festival avviene con biglietti nominativi: è necessario presentare un documento d'identità valido insieme al titolo di accesso.

I prezzi sono i seguenti:

Intero : 20 euro

Ridotto (6-11 anni) : 10 euro

Prevendita: +1,50 euro

Per chi partecipa più giorni:

Abbonamento : 46 euro

Prevendita abbonamento: +2 euro

Jungle Pass: 250 euro (al momento sold out), il titolo d'ingresso che comprende gli stessi diritti e servizi del normale abbonamento ma con delle aggiunte esclusive per poter vivere la miglior esperienza COMICON di sempre. Inclusi nel Jungle Pass ci sono area relax riservata con incontri dedicati, merch esclusivo, parcheggio nei pressi del complesso fieristico, ingresso anticipato, ticket food e molto altro.

Dove mangiare: l'area Pizza Pop

Tra le novità dell'edizione 2026 c'è Pizza Pop, un nuovo format che amplia l'offerta gastronomica del festival trasformandola in un'esperienza a sé. Il progetto nasce in collaborazione con l'Associazione Pizzaiuoli Napoletani e punta a valorizzare la pizza napoletana come elemento culturale oltre che culinario.

Accanto alla ristorazione, sono previsti anche momenti di incontro e contenuti legati al mondo del cibo, in linea con il taglio sempre più trasversale del festival. L'offerta è costruita su tre proposte principali di pizza, tutte disponibili anche in versione senza glutine e senza lattosio: Margherita, Marinara, Pizza speciale COMICON (mortadella, fior di latte e pesto di pistacchio).

A partecipare a Pizza Pop sono diversi pizzaioli e pizzerie, tra cui:

Facimmece na pizza

Il monfortino

Vincenzo Capuano

Il guappo

Zerottantuno

Michele Botta

Giuseppe Cardone

Poerio's

Teresa Iorio

Gino e Toto Sorbillo

Una presenza che contribuisce a rendere l'area food, in una città famosa in tutto il mondo per la tradizione gastronomica, parte integrante del percorso all'interno della fiera, accanto alle altre esperienze legate alla cultura pop.