COMICON Napoli 2026, programma di domenica 3 maggio: cosa fare nella giornata finale

Gran finale per COMICON Napoli 2026: ecco cosa fare domenica 3 maggio tra eventi, panel, ospiti e appuntamenti più attesi.

Ultima giornata per il COMICON Napoli 2026, che oggi, domenica 3 maggio, saluta il pubblico con un calendario ricco di anteprime, ospiti internazionali e incontri molto attesi.

Tra gli appuntamenti principali spicca l'evento dedicato a From, la serie sci-fi horror di Paramount+ presentata per la prima volta in Italia con parte del cast.

I 5 eventi da non perdere di oggi

From 4 - Anteprima italiana con cast e contenuti esclusivi.

Vinland Saga Behind the Scenes - Makoto Yukimura racconta il suo manga cult.

ChiacchieraTONY - Talk show con TonyPitony e la sua squadra.

Marvel Legends - Grandi firme Marvel a confronto.

Liam Sharp - Panel tra arte, mito e fumetto.

Il programma di domenica 3 maggio

11.00 - 12.00 | Sala Italia

Vinland Saga Behind the Scenes

Makoto Yukimura, autore di Vinland Saga, incontra il pubblico di COMICON Napoli per raccontare la nascita, l'evoluzione e il successo internazionale della serie. Un'occasione per scoprire il processo creativo dietro uno dei manga più apprezzati degli ultimi anni.

Ospiti: Makoto Yukimura, Norihiko Ichihashi (Kodansha), Cristian Posocco (Star Comics), Angelo "Sommobuta" Cavallaro.

Ticket-invito da ritirare presso il Teatro Mediterraneo dalle ore 10.00

12.00 - 14.00 | Auditorium del Teatro Mediterraneo

From 4: segreti, misteri e curiosità della serie Paramount+

Per la prima volta in Italia arriva a COMICON From, la serie sci-fi horror ambientata nella cittadina da incubo che intrappola chiunque vi entri. In programma la presentazione della quarta stagione con contenuti esclusivi e ospiti del cast.

Ospiti: Catalina Sandino Moreno, Scott McCord, Aka7even, LDA.

Ticket-invito da ritirare presso il Teatro Mediterraneo dalle ore 10.00

14.00 - 15.00 | Auditorium del Teatro Mediterraneo

ChiacchieraTONY al COMICON! TonyPitony e la sua squad salgono sul palco per un incontro dedicato ai retroscena dei loro progetti musicali e digitali. Un talk informale tra comicità, contenuti web e curiosità dal backstage. Ospiti: TonyPitony, Stefanoconlaesse, MrCardillo, Gianpiert, Luca Di Trapani. Ticket-invito da ritirare presso il Teatro Mediterraneo dalle ore 10.00

14.00 - 15.00 | Sala Pazienza

Marvel Legends: un multiverso di artisti

Un confronto tra alcuni dei più importanti autori che hanno lasciato il segno nella storia Marvel. Stili diversi, generazioni differenti e un unico filo conduttore: aver innovato il fumetto mainstream americano.

Ospiti: Simone Bianchi, Giuseppe Camuncoli, Rick Leonardi, Alex Maleev, Sara Pichelli, Nicola Peruzzi.

Previsto servizio di interpretariato LIS.

16.00 - 17.00 | Sala Pazienza

Liam Sharp: tra mito, arte e fumetto

Panel dedicato alla carriera di Liam Sharp, autore noto per la forza visiva delle sue tavole e per opere che mescolano fantasy, mitologia e narrazione contemporanea.

Ospite: Liam Sharp