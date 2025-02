Comicon Napoli 2025, annunciati nuovi ospiti: Yuji Horii, Shin'ichi Sakamoto e James Harren

Per la prima volta in Italia il game designer e creatore della serie di videogiochi Dragon Quest, il creatore di Ultramega Jamer Harren e tanti altri ospiti.

Si arricchisce il parco ospiti del Comicon Napoli 2025. La convention ospitata dalla Mostra d'Oltremare dal 1 al 4 maggio vedrà l'arrivo, per la prima volta in Italia, del game designer Yuji Horii, noto per aver creato il leggendario Portopia e Dragon Quest nonché ispiratore di Hideo Kojima e Eiji Aonuma, produttore di Zelda.

Sempre dal Giappone arriverà il Sensei Shin'ichi Sakamoto, maestro del manga contemporaneo tra i più premiati in Giappone, disegnatore di acclamati fumetti come The Climber, Innocent e il recentissimo #DRCL midnight children, una maestosa rivisitazione del Dracula di Bram Stoker.

In arrivo a Napoli anche James Harren, fumettista che ha all'attivo le serie Dark Horse B.P.R.D. e Conan ma anche moltissime copertine per Marvel Comics e DC Comics, oltre a essere l'autore di Ultramega: per la prima volta a COMICON, James Harren!

Britannico di nascita, ma noto in tutto il mondo, sarà tra gli ospiti anche Dave McKean, fumettista, illustratore, regista e fotografo. Conosciuto per una lunga serie di lavori iconici come Casi violenti e Black Orchid, creati insieme allo scrittore Neil Gaiman, o il graphic novel Batman: Arkham Asylum scritto da Grant Morrison (che ha ispirato l'omonimo videogame), McKean ha creato le storiche copertine delle serie Hellblazer e Sandman, e disegnato per musicisti come Counting Crows, Alice Cooper, Tori Amos, Dream Theater, John Cale e molti altri. Regista di tre lungometraggi, McKean presenterà a Napoli in anteprima la sua più recente opera Raptor - Una storia di Sokól.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Giochi di ruolo e cosplay

Anche il mondo del gioco trova spazio a Napoli con l'arrivo in italia - per la prima volta _ di Mike Mason, Direttore creativo di Call of Cthulhu, che sarà a COMICON in occasione delle celebrazioni dei 50 anni di Chaosium, una delle case editrici più influenti nel mondo dei giochi di ruolo.

E sempre negli spazi della sezione Gioco di Comicon, sarà presente il team di Critico Assoluto, la nuova realtà di gioco di ruolo che sta rivoluzionando il panorama italiano. Il progetto, nato dall'esperienza e dal talento di professionisti del doppiaggio, del gioco di ruolo e della content creation sarà protagonista di un'esclusiva sessione live, con uno spin-off inedito in esclusiva per la manifestazione. I doppiatori Rossa Caputo e Riccardo Suarez, il master Rocco Garzetti e i giocatori Chiara Cecilia Santamaria ed Emanuele Suarez porteranno sul palco Mythical Postgirls una Mitica Avventura!, un'avventura originale ispirata all'universo delle magical girls anni Novanta. L'evento anticipa l'uscita della web series omonima, prevista su YouTube nel 2025.

Spazio al Cosplay con la Cosplay Challenge PRO, la gara che si terrà sabato 3 maggio e che vedrà partecipare gli appassionati di travestimenti per scoprire il vincitore del costume più completo in cinque categorie: sartoriale, armatura, prop making, trucco e parrucco e, infine, manifattura.

Programma e informazioni su napoli.comicon.it.