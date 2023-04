Comicon: Premio alla carriera ad Aldo Di Gennaro, tutte le mostre del 2023

Come ogni anno, COMICON 2023 scende in campo con un'ampia proposta di mostre dedicate al Fumetto. Saranno sedici i percorsi espositivi visitabili alla Mostra d'Oltremare (dal 28 aprile al 1 maggio) e in altre numerose sedi distribuite sul territorio napoletano grazie alla rassegna COMIC(ON) OFF.

Tra le principali esposizioni alla Mostra d'Oltremare: I mondi elastici di Giorgio Cavazzano, Jim Lee - The Italian Way, Simone Bianchi. La musica dei corpi, Luca Boschi. Funambolo dell'editoria di fumetto, Brecht Vandenbroucke. Shady stories, Cavazzano presenta: 6 pezzi (poco) facili, Odio tutti! Fumetti demotivazionali per sorridere meno, Le fiabe nel fumetto erotico italiano e molte altre.

Comicon 2023: I tre dell'operazione drago, anteprima della versione restaurata per i 50 anni del film

Per il programma COMIC(ON) OFF non mancheranno le mostre in collaborazione con Instituto Cervantes, Institut Français Napoli, Goethe - Institut Napoli, Museo Darwin-Dohrn - Napoli, Archivio di Stato di Napoli, Galleria HDE.

Infine, quest'anno il Premio COMICON alla carriera va ad Aldo Di Gennaro, fumettista e illustratore noto, tra gli altri, per i suoi lavori con il "Corriere dei Piccoli" e il "Corriere dei Ragazzi", i periodici del gruppo Rizzoli e con Sergio Bonelli Editore - che sarà protagonista di una mostra che omaggerà i suoi oltre sessant'anni di lavoro.