Comicon Bergamo 2023: mostre, primi ospiti ed eventi

Prime anticipazioni del programma di COMICON Bergamo 2023. Dal 23 al 25 giugno presso Fiera di Bergamo, COMICON scende campo per la prima edizione del pop culture festival bergamasco con un'ampia proposta di mostre, distribuite tra il complesso fieristico e le città di Bergamo e Brescia, eventi speciali e tanti ospiti.

Tra le principali mostre alla Fiera di Bergamo: I mondi elastici di Giorgio Cavazzano; Simone Bianchi. La musica dei corpi; Fumetti di Menare. La grande antologia delle mazzate; PLAN À 3. La bande dessinée francophone européenne; Sherlock Holmes tra cinema e teatro. Rarità e memorabilia del più grande investigatore di tutti i tempi; Giuseppe Camuncoli. Da Spider-Man a Star Wars e altre.

All'Ex Chiesa della Maddalena di Bergamo, dal 22 giugno al 10 settembre, si potrà visitare la mostra Milo Manara: Vite D'Artista - Da Caravaggio a Fellini, parte del programma delle attività di Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023. Un'esplorazione approfondita dei lavori del fumettista veronese, mettendo al centro del percorso una dimensione ricorrente nella sua opera: il dialogo fra arte e vita. La mostra metterà infatti a fuoco, nel particolare, le personalità di Caravaggio, Paolo Veronese, Picasso, Wolfgang Amadeus Mozart e Federico Fellini, così come interpretate e narrate da Manara.

Per celebrare l'uscita di Final Fantasy XVI (disponibile dal 22 giugno 2023 in esclusiva su PlayStation 5) - il prossimo capitolo standalone di una delle saghe più amate e giocate nel mondo dei videogame che ora include per la prima volta in assoluto per il franchise il doppiaggio in italiano - il 24 giugno dalle 15.00 alle 16.00 ci sarà un panel speciale che vedrà la partecipazione dei doppiatori italiani Alessandro Capra (Clive Rosfield) e Katia Sorrentino (Benedikta Harman) e di Sabaku, Cydonia e Phenrir Mailoki. Il panel includerà un messaggio esclusivo di Naoki Yoshida, Producer di Final Fantasy XVI, realizzato appositamente per il pubblico del Comicon.

Cristina D'Avena a Comicon 2023: "Amo tutta la musica e mi piace conoscerne di nuova"

Moltissimi gli autori e gli ospiti che si avvicenderanno in questa prima edizione di COMICON Bergamo: il Magister Giorgio Cavazzano, Sio, Tanino Liberatore, Milo Manara, Cristina D'Avena che si esibirà in concerto sul palco del Main Stage, Mirka Andolfo, poster artist di COMICON 2023, Leo Ortolani, quest'ultimo protagonista di un panel sulle relazioni tra gaming, spazio e fumetto dal titolo "Spazio: dal fumetto al gaming e oltre" nel quale si confronteranno sull'argomento lui stesso, Roberta "Ckibe" Sorge, Tito Faraci, Luca Perri ed Emilio Cozzi.

Il legame di COMICON con la musica asiatica rimane vivo anche nell'edizione di Bergamo, con la cantante giapponese Mion al suo primo concerto in Italia e due grandi notizie dal mondo K-pop: nel 2024 il festival ospiterà le finali del campionato italiano solisti di danza K-Pop Crew Battle Festival, e durante l'edizione 2023 sarà inaugurato il circuito delle selezioni, con la prima tappa delle regionali di questa sempre più amata e frequentata competizione.