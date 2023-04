Comicon Animation & VFX Hub: uno spazio di incontri tra aziende e futuri professionisti degli effetti speciali

Nell'ambito del programma Cinema e Serie Tv, Comicon inaugura una nuova sezione dedicata al mondo delle professioni nei campi degli effetti speciali e dell'animazione: Comicon Animation & VFX Hub, uno spazio di incontri che accoglierà aziende e associazioni di settore per discutere progetti, organizzare incontri, ma anche fare recruting attraverso un momento di incontro tra i giovani interessati a lavorare nel settore e le aziende e le associazioni coinvolte.

Inoltre, Comicon Animation & VFX Hub organizza una serie di eventi speciali dedicati a questo mondo, coinvolgendo alcuni protagonisti italiani e stranieri degli effetti visivi, che presenteranno al pubblico backstage e materiali inediti relativi a grandi titoli svelando il lavoro, la tecnologia e la creatività nascoste dietro alcune scene memorabili.

Si comincia il 28 aprile con l'animatore e illustratore Marino Guarnieri che terrà un panel dedicato all'associazione italiana di animazione ASIFA di cui è presidente. Durante l'incontro analizzerà stile e tecniche che compongono la ricchezza del linguaggio dell'animazione e presenterà l'immagine creata per la tessera soci ASIFA del 2023.

Nella stessa giornata, Ivan Cappiello, responsabile del reparto 3D CGI di MAD Entertainment e Corrado Piscitelli, collaboratore della stessa, terranno un incontro nel quale illustreranno, attraverso l'analisi di alcune delle più acclamate produzioni dello studio - Gatta Cenerentola; L'Arte della felicità; Yaya e Lennie - the walking liberty e Food Wizards - come sia possibile realizzare prodotti animati di alta qualità senza la sottoscrizione di costosi abbonamenti. Sarà inoltre presente un'attività di portfolio review con lo storyboard artist David Orlandelli.

Il 29 aprile ci sarà un panel dedicato a Black Adam presentato da Francesco Grisi, CEO e Founder di EDI; la principale realtà italiana nel campo dei VFX, e un'eccellenza anche a livello internazionale, che a Comicon porterà anche una piccola mostra "EDI next steps". Il 30 aprile seguirà il ricco panel di AVFX, Associazione Effetti Visivi, prima realtà associativa italiana dedicata ai professionisti che operano nel mondo degli effetti visivi e della computer grafica in generale, associazione che nasce per unire tutti i professionisti italiani che lavorano in Italia e all'estero e perseguire obiettivi comuni, dando maggiore visibilità al settore e promuovendo la cultura degli Effetti Visivi. Il panel dal titolo "Fumetto e Cinema: gli effetti visivi come strumento narrativo", vedrà passare sul palco del Napoli Comicon alcune delle migliori agenzie italiane che racconteranno alcune recenti case history di successo.

Con l'Introduzione di Diego Viezzoli, Presidente di AVFX, e la moderazione di Guido Pappadà, a presentare saranno Alps VFX, con i VFX Supervisor di Dampyr (primo cinecomic targato Sergio Bonelli Editore) Filippo Robino e Alessio Bertotti, entrambi; Palantir Digital per Diabolik, i cui segreti verranno svelati da Simone Silvestri, VFX Supervisor, e Vito Pichienna VFX Producer, e Stefano Leoni, VFX Supervisor di EDI, che racconterà l'esperienza su un blockbuster Marvel come Thor: Love and Thunder. Tra le attività di recruiting segnaliamo la presenza delle aziende EDI, AVFX, PALANTIR DIGITAL, MAD Entertainment e ALPS che saranno disponibili in un'area dedicata all'interno del Teatro Mediterrano, sede delle principali attività del programma Cinema e serie tv.

Sarà presente inoltre David Orlandelli, dell'associazione Autori di Immagini, storyboard artist di esperienza che lavora nel settore del cinema e animazione e che sarà disponibile per una portfolio review dedicata a chi è interessato a lavorare in quel settore, oltre all'associazione napoletana AVAMAT, realtà indipendente che offre a giovani registi e scrittori la possibilità di realizzare i propri progetti. Infine il doppiatore Fabrizio Mazzotta con la collaborazione di un'equipe medica svelerà i segreti del doppiaggio mostrando cosa succede "all'interno" di un doppiatore mentre dà voce ai suoi personaggi.