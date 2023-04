A Comicon arriva Victor Perez che terrà una masterclass curata da MIA, Mercato Internazionale dell'Audiovisivo

Nell'ambito del programma Cinema e Serie Tv di COMICON Napoli 2023 (Mostra d'Oltremare, 28 aprile - 1 maggio), nasce "COMICON Animation & VFX Hub": un nuovo punto di aggregazione e valorizzazione delle realtà produttive e associative e delle professioni che operano nel settore degli effetti visivi e dell'animazione di cui l'Italia è uno dei principali hub europei e internazionali.

Tra i primi ospiti, il regista e artista degli effetti visivi, Victor Perez, noto per i suoi lavori per film come Il cavaliere oscuro - Il ritorno, Harry Potter e i doni della morte, Rogue one: a Star Wars Story. Perez sarà protagonista di una masterclass curata dal MIA | Mercato Internazionale Audiovisivo, con cui COMICON ha attivato una partnership editoriale già nel 2022, per creare una sinergia tra i due eventi per la promozione e la circolazione di contenuti e IP provenienti dal mondo dei comics per l'industria creativa dell'audiovisivo.

The Jackal presentano in anteprima a Comicon 2023 la serie Pesci piccoli - Un'agenzia. Molte idee. Poco budget

Victor Perez, in assoluto è oggi uno dei più apprezzati professionisti internazionali nel mondo degli Effetti Visivi, pluripremiato regista e VFX Supervisor, ha iniziato la sua carriera come fotografo e digital artist ed è considerato un maestro degli effetti visivi e guru di NUKE. Ha lavorato a numerosi successi tra cui: The Dark Knight Rises, Rogue One: A Star Wars Story, Harry Potter e i Doni della Morte, e molti altri. I suoi film gli sono valsi più di 27 riconoscimenti a livello internazionale.

Perez sarà a COMICON lunedì 1 maggio e terrà una masterclass a cura del MIA | Mercato Internazionale Audiovisivo dal titolo Il fotorealismo negli effetti visivi cinematografici in cui, portando come esempio le sue esperienze professionali passate e attuali, racconterà come l'obiettivo principale per gli artisti degli effetti visivi sia il fotorealismo: creare l'impossibile facendolo sembrare comunque vero, utilizzando l'arte di compositare diverse immagini, anche generate al computer, per apparire coerenti, applicando le leggi della fisica della luce - ottica - al servizio della narrazione. Durante la sua Master Class, Perez presenterà alcuni esempi pratici e dimostrazioni dal vivo relativi a Harry Potter e I Doni della Morte e Rogue One: A Star Wars Story, che mostrano la metodologia in azione e racconterà su cosa sta lavorando proprio in questi mesi.