Comicon: arriva Lillo Petrolo! Cavazzano firma la copertina di Topolino dedicata a Napoli e al calcio

A Comicon Napoli arriva anche Lillo Petrolo per un incontro con il magister Giorgio Cavazzano, che firma la copertina variant di Topolino n. 3518, dedicata alla passione della città di Napoli per il calcio.

Quando mancano solo due giorni all'inizio della XXIII edizione di COMICON Napoli 2023 (Mostra d'Oltremare, 28 aprile - 1 maggio), un nuovo e grande ospite si unisce alla festa: Lillo Petrolo - uno dei più grandi attori umoristici italiani, musicista, conduttore radiofonico e molto altro - per la prima volta insieme al Magister Giorgio Cavazzano in un dialogo tra due carriere diverse, unite però dall'amore per il fumetto.

Non tutti sanno che Lillo Petrolo è anche fumettista e recentemente ha pubblicato La banda delle mezze calzette con Lorenzo La Neve, pubblicato da DeAgostini. Appuntamento a lunedì 1 maggio, alle 11:30, per un evento che si preannuncia memorabile.

Ma non è tutto: il Magister Giorgio Cavazzano ha firmato la copertina variant di Topolino n. 3518 che testimonia la forte passione della città di Napoli per il gioco del calcio.

E chi più dell'affascinante, ammaliatrice e soprattutto determinata Amelia, abitante delle pendici del Vesuvio, poteva essere protagonista di questa copertina? Topolino n. 3518 sarà disponibile in anteprima a COMICON e successivamente in fumetteria e su panini.it. Per altre novità potete consultare il programma completo del Comicon 2023.