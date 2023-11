Elf Me, i peggiori regali di Natale di Lillo e il cattivo di Claudio Santamaria

"Alle famiglie italiane in questo momento serve un po' di leggerezza": intervista a Lillo, Anna Foglietta, Caterina Guzzanti e Claudio Santamaria, protagonisti di Elf Me, film di Natale in cui un elfo aiuta un bambino a salvare il negozio di giocattoli della madre. Su Prime Video.

Elf Me è il film di Natale di Prime Video: in streaming dal 24 novembre, è il tentativo di Gabriele Mainetti - produttore, sceneggiatore e compositore della colonna sonora - di unire la tradizione americana dei film delle feste al nostro cinema. Scritto insieme al fumettista Leo Ortolani, Marcello Cavalli e Giovanni Gualdoni, è diretto dal duo YouNuts.

Elf Me: la faccia stralunata dell'elfo Lillo

La trama di Elf Me ruota attorno a Trip, elfo di Babbo Natale interpretato da Lillo, che incontra Elia (Federico Ielapi) e decide di aiutarlo a salvare il negozio di giocattoli della madre (Anna Foglietta). A ostacolarlo c'è il commerciante Ciocca (Claudio Santamaria) e Brina (Caterina Guzzanti), assistente di Babbo Natale che non vede di buon occhio le invenzioni di Trip.

Abbiamo incontrato gli attori a Roma: nella nostra intervista ci hanno rivelato quali sono i regali di Natale peggiori mai ricevuti. E, come dice il villain del film, ovvero Ciocca, se è sempre giusto "soddisfare o' pubblico". Per Santamaria: "Vedo film e opere prime che parlano solo ai registi stessi: vogliono essere autori e se la cantano e se la suonano. E quindi non parlano a nessuno. Ma il pubblico è importante, è il tuo interlocutore è quello a cui tu devi qualcosa. Credo che questo film dia tantissimo al pubblico."

Elf Me: intervista a Lillo, Foglietta, Guzzanti e Santamaria

Quali sono i regali di Natale peggiori che avete ricevuto? Mentre ci pensate ecco quelli del cast di Elf Me. Vediamo chi vince: "Ci sono rimasto molto male quando mi hanno dato una versione da bancarella di Spider-Man: era sproporzionato, aveva una magliettina brutta. Fu una grande delusione per me. Anche se quello che veramente non ho capito è stato un costume da Zorro: si saranno portati avanti per Carnevale!" ci ha detto Lillo.

Anche Anna Foglietta è rimasta scottata da una versione da discount del camper di Barbie: "Lo desideravo, ma costava tantissimo. Ho avuto un pezzo di plastica che ha contribuito a rendere il mondo un posto peggiore." Claudio Santamaria invece non ha scordato i classici regali riciclati: "Mi ricordo delle sciarpe brutte, a scacchi, un paio di pantofole per cui pensavo: peccato che ho 10 anni, no 96! Però grazie."

La più originale è Caterina Guzzanti: "Non ricevevo i regali a Natala, ma alla Befana. Quindi quel che arrivava a Natale da membri esterni alla famiglia di estremisti befanari era tutto di guadagnato. A un certo punto abbiamo cominciato a regalarci le mutande rosse per Capodanno."

Elf Me: Claudio Santamaria è il villain

Elf Me: un'immagine

Claudio Santamaria è il villain di Elf Me: interpreta Ciocca, commerciante che vuole vendere in esclusiva il giocattolo di Natale del momento. Per caratterizzarlo l'attore gli ha dato un accento particolare e dei capelli alla Mugatu di Zoolander. Anche se forse si è pentito di aver osato così tanto col lool: "Abbiamo pensato a come renderlo più brutto possibile. Poi quando ho scoperto che il film va in 240 paesi ho detto: ma non si può fare niente con gli effetti speciali?! Abbiamo cercato di renderlo più viscido possibile. Più schifoso proprio. Diciamo che sia esteticamente che internamente ci siamo riusciti."