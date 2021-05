Comedians: il trailer del nuovo film di Gabriele Salvatores

Svelato il trailer di Comedians, il nuovo film di Gabriele Salvatores che arriverà al cinema il 10 giugno 2021. Uuna produzione Indiana Production con Rai Cinema in collaborazione con Friuli Venezia Giulia Film Commission con il sostegno di Direzione Generale Cinema e Audiovisivi Mic

Venezia 2010: Gabriele Salvatores alla presentazione del suo 1960

Comedians è una riflessione sul senso stesso della comicità in epoca contemporanea ed è tratto dalla pièce teatrale di Trevor Griffiths della fine degli anni Settanta. Incentrato su una serata di stand-up comedy, il film racconterà l'opportunità avuta da sei aspiranti comici stanchi della mediocrità delle loro vite. Al termine di un corso serale di stand-up, i sei si preparano ad affrontare la prima esibizione in un club. Tra il pubblico c'è anche un esaminatore, che sceglierà uno di loro per un programma televisivo. Per tutti è la grande occasione per cambiare vita, per alcuni forse è l'ultima. Le esibizioni iniziano e ogni comico sale sul palco con un grande dilemma: rispettare gli insegnamenti del proprio maestro, devoto a una comicità intelligente e senza compromessi o stravolgere il proprio numero per assecondare il gusto molto meno raffinato dell'esaminatore? O forse cercare una terza strada, di assoluta originalità? Attraverso le storie di sei comici,

Nel cast di Comedians Christian De Sica, Ale e Franz, Natalino Balasso, demetra Bellina, Marco Bonadei, Elena Callegari, Aram Kian, Walter Leonardi, Giulio Pranno, Vincenzo Zampa.