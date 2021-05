Come ti divento bella!: stasera su Rai2 in prima visione la commedia con Amy Schumer

Stasera su Rai2 alle 21:20 va in onda, in prima visione, Come ti divento bella!, la commedia con Amy Schumer, Michelle Williams ed Emily Ratajkowski.

Diretto da Abby Kohn e Marc Silverstein, il film racconta la storia di Renee Bennett (Amy Schumer), una donna che si sente insicura del proprio aspetto fisico: vive a New York, una città in cui a contare sono soprattutto le apparenze.

Dopo essere caduta dalla cyclette, Renee si risveglia convinta di essere diventata la donna più bella e capace del pianeta.

Nella realtà non è cambiato nulla ma questa nuova fiducia in sé la spinge a vivere la vita appieno, senza timori. Renee ora è addirittura in grado di fronteggiare il suo capo, la terribile Avery LeClaire (Michelle Williams). Cosa accadrà quando si renderà conto che il suo aspetto fisico non è cambiato?

Nel cast, oltre ad Amy Schumer e Michelle Williams, anche Emily Ratajkowski, Naomi Campbell e Olivia Culpo.