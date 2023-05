Come può uno scoglio, iniziate le riprese del nuovo film di Gennaro Nunziante con Pio e Amedeo

Dopo il grande successo di pubblico di Belli Ciao, tornano sul set Pio e Amedeo diretti di nuovo da Gennaro Nunziante, che ha scritto il film insieme ai due attori comici pugliesi. Il film, dal titolo Come può uno scoglio (titolo provvisorio), si sta girando in questi giorni tra Roma, Napoli, la Puglia e il Veneto.

Nel cast, affianco a Pio D'Antini e Amedeo Grieco, figurano anche Francesca Valtorta, Nicola Rignanese e Claudio Bigagli. La nuova pellicola, con soggetto e sceneggiatura di Gennaro Nunziante, Pio D'Antini e Amedeo Grieco, è una produzione Fremantle e Vision Distribution in collaborazione con Sky.

La sinossi ufficiale di Come può uno scoglio, titolo ispirato al celebre verso della canzone di Lucio Battisti "Io vorrei... Non Vorrei... Ma se vuoi", recita: "Alla morte di suo padre, Pio eredita la gestione di svariate attività. Ora vive nell'agio di Treviso con la sua famiglia, ed è in corsa per diventare sindaco."

"Finché Amedeo, un ex carcerato fatto assumere dal parroco del paese come autista personale, non irrompe nella sua vita come un tornado. Ma i due hanno in comune molto più di quello che sembra. Grazie ad Amedeo, Pio riscoprirà le sue passioni e la verità sulla sua famiglia, in un viaggio di riconciliazione con sé stesso."