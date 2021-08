Come From Away: il teaser svela la data di uscita su Apple TV+

Il teaser di Come From Away rivela la data di uscita su Apple Tv+ dell'acclamato musical ambientato durante l'11 settembre.

Come From Away, il film Apple originale tratto dal musical di Broadway, ha ora un teaser e una data di uscita: venerdì 10 settembre, un giorno prima il ventesimo anniversario della tragedia dell'11 settembre.

Il video mostra il cast ritrovarsi durante il lockdown per poter effettuare le riprese del progetto che regalerà agli spettatori la possibilità di vedere l'acclamato spettacolo teatrale.

Come From Away è ambientato nella settimana dopo l'11 settembre e racconta la vera di storia di quello che è accaduto quando 38 aerei, con oltre 7.000 passeggeri, hanno ricevuto inaspettatamente l'ordine di atterrare in Canada, nella cittadina di Gander a Newfoundland.

Il progetto è diretto da Christopher Ashley, già regista della produzione teatrale andata in scena a Broadway, ed è stato filmato da RadicalMedia, già nel team che ha realizzato Hamilton per Disney e David Byrne's American Utopia per HBO.

Nel cast ci sono Petrina Bromley, Jenn Colella, De'Lon Grant, Joel Hatch, Tony Lepage, Caesar Samayoa, Q. Smith, Astrid Van Wieren, Emily Walton, Jim Walton, Sharon Wheatley e Paul Whitty.