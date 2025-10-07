Colin Farrell è in difficoltà nel trailer di La ballata di un piccolo giocatore, diretto da Edward Berger

Dal 15 ottobre al cinema, e dal 29 in streaming, sarà possibile vedere il nuovo film del regista di Conclave, ecco le prime immagini.

A ottobre debutterà, nei cinema dal 15 ottobre e in streaming su Netflix dal 29 ottobre, il film La ballata di un piccolo giocatore, il nuovo progetto diretto da Edward Berger e con star Colin Farrell.

Online è stato pubblicato il trailer ufficiale che regala le prime sequenze del progetto che segna il ritorno dietro la macchina da presa del regista di Conclave.

Cosa mostra il trailer del film

Nel trailer si scopre che Colin Farrell interpreta un personaggio chiamato Lord Doyle, impegnato a trascorrere le sue giornate giocando d'azzardo, ubriacandosi e scommettendo i pochi soldi che gli sono rimasti.

La sua situazione si complica tuttavia quando viene costretto a ripagare una persona che ha truffato. Il protagonista del film La ballata di un piccolo giocatore sarà quindi costretto a chiedere aiuto, rischiare tutto e trovare un modo per uscire dai guai.

Ecco il trailer:

I dettagli del progetto

Il film si basa sul romanzo scritto nel 2014 da Lawrence Osborne.

Il regista Edward Berger, oltre a Colin Farrell, ha potuto contare sulla presenza nel cast di Tilda Swinton, Fala Chen, Deanie Ip e Alex Jennings.

Farrell, parlando del suo personaggio, aveva dichiarato: "Lord Doyle è qualcuno che sta cercando di fuggire dal suo passato. Non penso abbia qualche idea, realmente, di quanto il suo passato sia presente in ogni cellula del suo essere. Lui, come molte delle persone che soffrono di dipendenze, è in un certo senso un narcisista e può vedere il mondo solo dalla prospettiva dei suoi bisogni e dei suoi desideri".

La sinossi anticipa:

Lord Doyle (Colin Farrell) si nasconde a Macao e trascorre giorno e notte nei casinò, bevendo pesantemente e giocandosi i pochi soldi che gli sono rimasti. Mentre cerca in tutti i modi di far fronte ai debiti in rapido aumento, riceve un'ancora di salvezza dalla misteriosa Dao Ming (Fala Chen), l'impiegata di un casinò con segreti tutti suoi. Ma alle sue calcagna c'è Cynthia Blithe (Tilda Swinton), un'investigatrice privapronta a metterlo davanti a ciò da cui sta fuggendo. Mentre Doyle cerca di raggiungere la salvezza, i confini della realtà iniziano a stringersi intorno a lui.