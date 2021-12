Colin Farrell star della serie Sugar, distribuita da Apple TV+

Colin Farrell avrà un altro progetto televisivo a cui lavorare nei prossimi mesi: l'attore è infatti il protagonista e produttore della serie intitolata Sugar, che verrà distribuita da Apple TV+.

La piattaforma di streaming, come rivela Deadline, sembra abbia battuto la concorrenza di Netflix e altre emittenti per ottenere la possibilità di distribuire il progetto.

La serie Sugar è stata creata da Mark Protosevich (Thor) e sarà un progetto di genere sci-fi, anche se per ora non ne è stata svelata la trama.

Tra i produttori del progetto, oltre al protagonista Colin Farrell e Protosevich, ci saranno anche Simon Kinberg, Audrey Chon e Scott Greenberg.

Pochi giorni fa era stato annunciato che l'attore riprenderà il ruolo del Pinguino, villain che interpreta nel film The Batman, in occasione di una serie ideata come spinoff del film diretto da Matt Reeves. Il progetto è destinato a HBO Max. La piattaforma di streaming aveva già ordinato la produzione di un altro show tratto dal progetto con star Robert Pattinson che avrà al centro il dipartimento di polizia di Gotham City.