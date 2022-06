Colin Farrell protagonista della nuova serie Sugar, prodotta da Apple TV+

Colin Farrell sarà il protagonista di una nuova serie televisiva: il progetto si intitolerà Sugar e Apple TV+ ne ha ordinato la produzione del progetto.

L'attore sarà coinvolto anche come produttore esecutivo delle puntate destinate alla piattaforma di streaming.

La produzione di Sugar non ha ancora svelato i dettagli della serie, di cui non è stata svelata la trama. Secondo le prime indiscrezioni Colin Farrell dovrebbe interpretare un detective alle prese con la vita e i crimini a Los Angeles.

A scrivere la sceneggiatura della serie sarà Mark Protosevich, già autore di film come Io sono Leggenda e coinvolto anche con l'incarico di produttore esecutivo del progetto. Alla regia degli episodi di Sugar ci sarà poi Fernando Meirelles (City of God), coinvolto nel team di produttori in collaborazione con Simon Kinberg e Audrey Chon di Genre Film, Scott Greenberg e Chip Vucelich.

Colin Farrell, prossimamente, ritornerà sugli schermi televisivi anche con la serie spinoff del film The Batman, riprendendo il ruolo del malvagio Pinguino. Il progetto darà spazio al villain nella versione ideata dal regista Matt Reeves in occasione del film tratto dai fumetti della DC con star Robert Pattinson.