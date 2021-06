Codice Genesi, su Prime Video in streaming da oggi

Codice Genesi, il film del 2010 diretto da Albert e Allen Hughes con Denzel Washington e Gary Oldman, arriva oggi 30 giugno 2021 in streaming su Amazon Prime Video per tutti gli utenti abbonati!

In un futuro non troppo lontano, circa 30 anni dopo l'ultima guerra, un uomo attraversa in completa solitudine la terra desolata che un tempo era l'America. Intorno a lui città abbandonate, autostrade interrotte, campi inariditi: i segni di una catastrofica distruzione. Non c'è civiltà né traccia di legge. Le strade sono nelle mani di bande spietate. Ma non possono far nulla contro Eli, guerriero che cerca solo la pace ed elimina gli avversari che lo intralciano. Quello che difende così ferocemente è la speranza per il futuro, una speranza che porta con sé e protegge da 30 anni ed è determinato a realizzare.

Mila Kunis e Denzel Washington in una scena del film Codice Genesi

Spinto da questo impegno e guidato dalla fede in qualcosa più grande di lui, Eli fa quello che deve per sopravvivere - e va avanti. Solo un altro uomo in quel mondo in rovina comprende la portata del suo potere e prova a impadronirsene: Carnegie, il despota di una precaria città di ladri e killer. Ma la figlia adottiva di Carnegie, Solara è affascinata da Eli per un altro motivo: la visione di qualcosa che può esistere oltre i confini del territorio dominato dal patrigno. Ma nessuno dei due riuscirà a distoglierlo dal suo impegno. Niente - e nessuno - può mettersi sulla sua strada. Eli deve andare avanti per compiere il suo destino e portare aiuto a un'umanità devastata.

