CODA: il trailer del film vincitore al Sundance in arrivo su Apple TV+

Il film CODA, che ha conquistato il Sundance Film Festival 2021, ha ora un trailer in attesa dell'arrivo su Apple TV+ previsto per il 13 agosto.

CODA, dopo aver conquistato il Sundance Film Festival, arriverà venerdì 13 agosto su Apple TV+ e il nuovo trailer regala nuove sequenze dell'emozionante lungometraggio con star Emilia Jones.

Nel video si mostra la giovane protagonista che ha un incredibile talento in campo musicale e deve fare i conti con le difficoltà affrontate crescendo in una famiglia di non udenti.

La giovane sogna di andare al college e sfruttare il proprio talento, ma la sua situazione è complicata dalle sue responsabilità nei confronti dei propri genitori e della sua famiglia.

Coda, opera seconda della regista Sian Heder, è stato acquisito da Apple per la cifra record di 25 milioni. Il film, che ha permesso alla regista di vincere il premio per la miglior regia e un premio speciale al cast al Sundance 2021, racconta la storia di una giovane studentessa, l'unica persona udente della sua famiglia, divisa tra la passione per il canto e le responsabilità familiari.

Ruby, la diciassettenne interpretata da Emilia Jones, ha una splendida voce che i suoi genitori non possono sentire, essendo l'unica persona udente in famiglia, ovvero CODA (Child of Deaf Adults - Figlia di Genitori sordi). La sua vita ruota intorno ai suoi impegni come interprete dei genitori (Marlee Matlin e Troy Kotsur), adorabili ma alle volte imbarazzanti, e la ragazza lavora ogni giorno sulla barca della sua famiglia aiutando prima di andare a scuola suo padre e il fratello maggiore (Daniel Durant) a pescare. Quando Ruby entra a far parte del coro della scuola scopre però di avere il dono del canto e inizia a provare attrazione per il suo compagno di scuola Miles (Ferida Walsh-Peelo). Con l'aiuto del direttore del coro (Eugenio Derbez), Ruby viene incoraggiata a provare a entrare in una prestigiosa scuola dovendo quindi fare i conti con gli obblighi nei confronti della sua famiglia e il desiderio di inseguire i suoi sogni.