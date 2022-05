Coda - I segni del cuore in 4K UHD, la recensione: il premio Oscar come non l'avete mai visto prima

La recensione di Coda - I segni del cuore in 4K UHD: solo in Italia il film premio Oscar è disponibile in homevideo.

Coda: Emilia Jones in barca

Aveva iniziato un po' sordina, con un'uscita solamente sulla piattaforma Apple+ e in homevideo a inizio febbraio grazie a Eagle (la prima a credere nel film), ma senza approdo nelle sale. Quindi il successo crescente, l'arrivo anche su Sky e Now, ed ecco infine il trionfo agli Oscar (tre statuette per miglior film, miglior attore non protagonista e miglior sceneggiatura non originale) che gli ha consentito anche l'approdo nei cinema. Adesso, come vedremo nella recensione di Coda - I segni del cuore in 4K UHD, Eagle Pictures propone in una nuova edizione il film di Sian Heder, presentandola nel miglior formato video possibile e con finalmente anche qualche extra, oltre a un simpatico omaggio.

Coda: Marlee Matlin e la sua famiglia a teatro

Un primato homevideo tutto italiano e il manuale sulla lingua dei segni

Tra l'altro con la nuova riedizione di Coda - I segni del cuore, Eagle rafforza un primato incredibile, quello che regala all'Italia l'onore di essere l'unico paese ad avere in commercio edizioni homevideo del film che ha vinto l'Oscar. Un'altra occasione per apprezzare la divertente e commovente storia di formazione che ha stregato il Sundance e oltre agli Oscar ha ottenuto anche due nomination ai Golden Globes e quattro riconoscimenti al Sundance Film Festival 2021, e che è liberamente ispirata al successo francese La famiglia Belier. Ad arricchire tutte le nuove edizioni in DVD, Blu-ray e 4K UHD, un esclusivo booklet da 36 pagine: il manuale della lingua dei segni.

Il video 4K UHD: un grande salto di qualità per dettaglio, colori e profondità

I segni del cuore: un'immagine di Emilia Jones

Come detto, grazie a Eagle abbiamo potuto analizzare la riedizione più prestigiosa di Coda - I segni del cuore, quella in 4K UHD, che all'interno della confezione contiene comunque anche il blu-ray, sul quale troviamo gli extra. Sul fronte video la versione 4K si rivela eccezionale, capace di migliorare il già ottimo blu-ray. Un salto di qualità percepibile già dalle prime scene in mare aperto, nelle quali si respira una grande sensazione di profondità e il croma è più preciso e intenso, con colori che rimarranno molto vivaci per tutta la durata del film (vedere ad esempio il vestito rosso di Ruby per il concerto). Il video beneficia di una fotografia luminosa e il dettaglio resta sempre di grande qualità, non solo sulla barca, ma anche a casa della famiglia, in quella del maestro di musica e a scuola. Anche nelle scene scure la tenuta del quadro è ottima, basta vedere alcune sequenze proprio nella veranda della casa della famiglia dei protagonisti, dove il nero rimane profondo e compatto.

Un audio suggestivo tra musica incantevole e un silenzio che parla

Coda: Eugenio Derbez in una scena

Per l'audio sono confermate le tracce DTS HD 5.1 italiana e originale già presenti nel blu-ray. Davvero ben curate l'ambienza e la dislocazione di effetti anche molto lievi, ma importanti e suggestivi durante i colloqui silenziosi nei quali i protagonisti comunicano solo con il linguaggio dei segni (in queste scene i sottotitoli sono precisi e puntuali). Ci sono anche momenti più vivaci e potenti, come un paio di scene in mare aperto dove entra con forza anche il sub, e come quelle delle performance musicali, con le canzoni che escono sempre calde e corpose dai diffusori ad avvolgere lo spettatore.

Gli extra: oltre al booklet, 30 minuti di interviste a regista e cast

I segni del cuore: un'immagine di Troy Kotsur

Oltre a ricordare la presenza del manuale della lingua dei segni, troviamo quasi mezz'ora di contenuti extra sul disco blu-ray. Si tratta di interviste alla regista e ai principali membri del cast, con alcuni che comunicano con la lingua dei segni visto che sono realmente non udenti. In particolare troviamo le interviste a Emilia Jones (5'), Daniel Durant (3'), Troy Kotsur (7'), vincitore dell'Oscar come miglior attore non protagonista, a Eugenio Derbez (3') e a Sian Heder (9').