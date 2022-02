CODA: Joni Mitchell loda l'interpretazione di Emilia Jones

La cantautrice Joni Mitchell ha lodato l'interpretazione di Emilia Jones della sua canzone Both Sides Now nel film CODA, nominato ai premi Oscar.

Su Twitter ha infatti condiviso un tweet in cui dichiara: "Incredibile performance di Both Sides Now di Emilia Jones nel film CODA diretto da Sian Heder. Congratulazioni al cast e alla troupe per la nomination come Miglior Film".

CODA - I segni del cuore ha infatti ottenuto delle prestigiose nomination agli Oscar ed Emilia Jones, in una delle scene più emozionanti, canta il famoso brano iniziando a tradurne il testo con il linguaggio dei segni per la sua famiglia, composta da persone non udenti.

Il lungometraggio è stato diretto da Sian Heder ed è stato distribuito da Apple TV+.

Ruby, la diciassettenne interpretata da Emilia Jones, ha una splendida voce che i suoi genitori non possono sentire, essendo l'unica persona udente in famiglia, ovvero CODA (Child of Deaf Adults - Figlia di Genitori sordi). La sua vita ruota intorno ai suoi impegni come interprete dei genitori (Marlee Matlin e Troy Kotsur), adorabili ma alle volte imbarazzanti, e la ragazza lavora ogni giorno sulla barca della sua famiglia aiutando prima di andare a scuola suo padre e il fratello maggiore (Daniel Durant) a pescare. Quando Ruby entra a far parte del coro della scuola scopre però di avere il dono del canto e inizia a provare attrazione per il suo compagno di scuola Miles (Ferida Walsh-Peelo). Con l'aiuto del direttore del coro (Eugenio Derbez), Ruby viene incoraggiata a provare a entrare in una prestigiosa scuola dovendo quindi fare i conti con gli obblighi nei confronti della sua famiglia e il desiderio di inseguire i suoi sogni.