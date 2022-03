Coda, il film è tratto da una storia vera?

Coda - I segni del cuore, un film commedia drammatica del 2021 diretto da Sian Heder, non è basato su una storia vera: la pellicola è in realtà un remake del film francese del 2014, intitolato La Famille Bélier, che è stato riscritto interamente dalla stessa Heder.

Coda: Emilia Jones in una scena del film

Il film, sebbene non sia basato su una specifica storia vera, prende spunto da svariate situazioni simili a quella della protagonista e si ispira anche alle comunità che esistono nella vita reale. Ad esempio, le due comunità di cui la famiglia Rossi fa parte, quella dei pescatori di Gloucester e la più grande di tutta l'America, esistono veramente e sono state ricreate in maniera assolutamente autentica.

Al fine di prepararsi al meglio per calarsi nei ruoli della pellicola, il cast ha trascorso molto tempo su un peschereccio di nome Angela & Rose che si può vedere in alcune scene del film. La regista ha anche contattato la Gloucester Fishermen's Wives Association per approfondire le sue ricerche e fornire più informazioni possibili agli interpreti.

Coda: Marlee Matlin e la sua famiglia a teatro

Per quanto concerne Coda - I segni del cuore, un aspetto in particolare della vita di Ruby è direttamente ispirato alle esperienze di vita reale di alcuni membri della comunità ed è quello di dover svolgere il ruolo di interprete in situazioni che possono essere complicate o imbarazzanti, come quando la ragazza deve dire ai suoi genitori di astenersi dal sesso durante l'appuntamento dal medico.