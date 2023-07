Coach Carter stasera su Canale 5: cast e curiosità e trama del film basato su una storia vera

Coach Carter è il film che Canale 5 manda in onda stasera 2 luglio, in prima serata, subito dopo Paperissima Sprint. La pellicola si basa su una storia vera. Il regista è Thomas Carter. La sceneggiatura è stata scritta da Mark Schwahn e John Gatins, le musiche sono di Trevor Rabin. Trama, cast, recensione, curiosità e trailer del lungometraggio.

Nana Gbewonyo in una scena di Coach Carter

Coach Carter: Trama

Carter è ex campione di basket che accetta di diventare coach della squadra della sua vecchia scuola, in uno dei quartieri più degradati e poveri di Los Angeles, Richmond, dove da giovane era diventato un atleta di successo.

Nonostante il suo entusiasmo, Carter si rende conto che gli studenti atleti della squadra di basket hanno scarsi risultati scolastici e disciplinari. Per cambiare questa situazione, Carter impone dei rigorosi standard accademici e comportamentali ai suoi giocatori, sottolineando che il successo scolastico è altrettanto importante del successo sportivo.

Inizialmente, i giocatori e persino i genitori sono contrari a questa rigida disciplina e mettono in discussione le decisioni di Carter. Tuttavia, il coach rimane saldo nelle sue convinzioni e fa bloccare l'accesso alla palestra ai suoi giocatori finché non raggiungono un determinato livello di rendimento scolastico. Questa decisione scatena una grande controversia, con molti che si oppongono a Carter e lo accusano di essere troppo severo.

Nel frattempo, i giocatori iniziano a prendere sul serio i loro studi e si impegnano ad alzare le proprie votazioni. Iniziano anche a comprendere l'importanza di lavorare come squadra e si allenano duramente per migliorare le loro capacità di gioco. Nonostante le difficoltà e le tentazioni della vita di quartiere, i ragazzi dimostrano progressi significativi sia accademici che sportivi.

Samuel L. Jackson in una scena di Coach Carter

Coach Carter: Curiosità

Coach Carter è arrivato per la prima volta nelle sale italiane il 03 Giugno 2005 distribuito da Universal Pictures.

Prima dell'inizio delle riprese, Samuel L. Jackson ha trascorso del tempo con Ken Carter per studiare il suo personaggio e comprendere il suo approccio disciplinato. Jackson ha anche incontrato i veri giocatori della squadra di basket di Richmond High School per ottenere una migliore comprensione delle loro esperienze.

Durante le riprese del film, la squadra di basket della Richmond High School ha effettivamente giocato contro altre squadre di basket reali. Queste partite sono state incluse nel film per aggiungere un senso di realismo alle scene di gioco.

La palestra utilizzata per le riprese del film è la palestra della St. Francis High School a Mountain View, California. La scuola ha offerto la propria struttura per le riprese, consentendo al film di essere girato in un ambiente autentico.

Texas Battle in una scena di Coach Carter

Coach Carter: Trailer e recensione

Il trailer del film è disponibile grazie alla clip caricata su Mediaset Infinity, qui invece trovate la nostra recensione di Coach Carter.

Coach Carter è stato accolto dalla critica nel seguente modo: sull'aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes il film ha ottenuto un punteggio medio del 64% sul 100%, su Metacritic ha invece ottenuto un voto di 57 su 100 mentre su Imdb il pubblico lo ha votato con 7.3 su 10

Rick Gonzalez, Robert Ri'Chard, Antwon Tanner, Samuel L. Jackson e Nana Gbewonyo in una scena di Coach Carter

Coach Carter: Interpreti e personaggi

La storia vera di Ken Carter

Ken Carter è un ex allenatore di basket statunitense che è diventato noto per la sua storia e le sue metodologie di allenamento rigide e orientate all'educazione. Nato il 13 febbraio 1959 a Fernwood, Mississippi, Carter ha avuto una carriera di successo come allenatore di basket al liceo.

Dopo aver giocato a basket al liceo, Carter ha frequentato la San Francisco State University, dove si è laureato in economia. Ha lavorato in diverse aziende e ha intrapreso una carriera imprenditoriale di successo, ma ha sempre mantenuto un interesse per il basket. Nel 1997, è stato assunto come allenatore di basket presso la Richmond High School, una scuola situata in un'area difficile di Richmond, California.

Una delle caratteristiche distintive di Carter come allenatore è stata la sua attenzione all'importanza dell'istruzione e dello sviluppo personale dei suoi giocatori. Ha stabilito rigorosi standard accademici e comportamentali per i suoi studenti atleti, richiedendo loro di mantenere una media di voto elevata e di adottare comportamenti responsabili. Carter ha sostenuto che il successo scolastico era prioritario rispetto al successo sportivo.

Nel 1999, Carter ha preso una decisione controversa quando ha sospeso l'intera squadra di basket di Richmond High School a metà della stagione. Ciò è avvenuto perché molti dei giocatori non stavano raggiungendo i risultati accademici richiesti da Carter. La sua azione ha attirato molta attenzione e ha sollevato una discussione sulle sue metodologie di allenamento.

Nell'autunno del 2005, Carter propose l'apertura di un collegio chiamata Coach Carter Impact Academy nella città di Marlin, in Texas. La scuola aprì nel 2009. Consentendo a circa 65 studenti di alloggiare e studiare presso la scuola, l'accademia è aperta a circa 150 studenti delle classi 8-12. La scuola è conosciuta per considerare il successo accademico altrettanto importante del successo nel basket per le squadre di Carter. Nella ricerca di sviluppare l'autodisciplina, la scuola offre lunghe giornate accademiche che durano dalle 6 del mattino alle 6 di sera. Gli studenti devono svolgere i propri compiti generali, come lavare i vestiti e cucinare i pasti. Gli studenti gestiscono anche un negozio e un barbiere all'interno del campus della scuola.