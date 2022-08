Clusterf**k: Woodstock '99, su Netflix in streaming da oggi

Clusterfu*k: Woodstock '99, il nuovo documentario sul celebre e discusso revival del festival musicale, sbarca su Netflix in streaming a partire da oggi 3 agosto 2022 per tutti gli utenti abbonati al servizio.

Woodstock '99 avrebbe dovuto celebrare la pace, l'amore e la grande musica diventando l'emblema del millennio. Il festival è invece degenerato nel caos più assoluto tra incendi, rivolte e distruzione. La docuserie Clusterf**k: Woodstock '99 include rari filmati degli addetti ai lavori e interviste a un eccezionale elenco di testimoni oculari, tra cui membri dello staff del festival, artisti e partecipanti, ed esplora il dietro le quinte dell'evento per rivelare l'egocentrismo, l'avidità e la musica che hanno alimentato tre giorni di totale scompiglio.

Woodstock 1999 si è tenuto dal 23 al 25 luglio 1999 a Rome, località nello stato di New York, proprio per onorare i trent'anni dal celeberrimo festival storico del 1969. Moltissimi i gruppi e le personalità a partecipare, dai Limp Bizkit ai Korn, dai Red Hot Chili Peppers ad Analis Morissette, dai Metallica agli Offspring e i Rage Against the Machine. Lo svolgimento fu turbato da alcuni gravi incidenti che causarono tantissimi feriti, tra le cause la mancanza d'acqua, i prezzi stellari per qualunque tipo di acquisto, la location ardente sull'asfalto, la sicurezza in fuga nel momento del bisogno, diverse violenze sessuali e molto altro ancora.