Club Zero: il film con Mia Wasikowska sconvolge il pubblico per una scena di vomito

A quanto pare, la proiezione di Club Zero, il nuovo film con Mia Wasikowska protagonista, ha sconvolto i presenti per una particolare e disgustosa scena, ma è riuscito comunque a meritarsi una standing ovation alla fine.

Il film, presentato ieri al Festival di Cannes, conteneva una scena di vomito talmente scioccante che alcuni spettatori hanno dovuto distogliere lo sguardo.

Il thriller adolescenziale della regista Jessica Hausner vede la Wasikowska nel ruolo di Miss Novak, un'insegnante di nutrizione in una scuola privata d'élite che predica l'importanza del "Conscious Eating", un modo poco velato di insegnare agli adolescenti a morire di fame. Quando i genitori se ne accorgono, l'influenza dell'insegnante, simile a un culto, è ormai radicata.

L'inquietante sequenza shock vede una studentessa (interpretata dall'esordiente Ksenia Devriendt) vomitare un pasto nel piatto e mangiare il cibo rigurgitato mentre i genitori guardano. Nonostante ciò, il film ha ricevuto una standing ovation di cinque minuti a fine proiezione.

Prima di questo momento scioccante, la proiezione di Club Zero si è aperta con un disclaimer che riportava un avviso per le parti che facevano riferimento ai disturbi alimentari. Quando i titoli di coda sono arrivati alla fine, hanno incluso una nota sul fatto che nessun attore è dimagrito per girare il film.

Hausner ha dichiarato che il film vuole mettere in discussione il modo in cui i genitori possono tenersi aggiornati su ciò che accade nelle scuole dei loro figli, esplorando al contempo la diffusione dei disturbi alimentari.