Cannes 2023, il nude look di Iris: la figlia di Jude Law conquista il red carpet (FOTO)

A Cannes 2023 tutti stanno parlando del look di Iris Law: la figlia 22enne di Jude Law ha infuocato il tappeto rosso con un abito trasparente e un'acconciatura bionda effetto bagnato.

Iris Law ha letteralmente conquistato il red carpet del Festival di Cannes 2023, giunto quest'anno alle 76esima edizione. La figlia di Jude Law ha stupito tutti con il suo incredibile nude look, tacchi a spillo e un'acconciatura bionda effetto bagnato pettinata all'indietro.

La figlia di Jude Law e di Sadie Frost ha calcato il red carpet di Kaibutsu, noto anche col titolo internazionale di Monster, il nuovo film del regista Hirokazu Kore'eda: essendo da sempre una vera e propria appassionata di moda, Iris ha nuovamente sorpreso i fan, come aveva già fatto in passato al Festival di Cannes, indossando un Saint Laurent di pizzo estremamente sensuale.

La giovane figlia del celebre attore britannico è stata secondo molti la donna con il look più sensuale della seconda serata alla Croisette, completando il look con una culotte, dei collant velati, una cintura, degli orecchini d'oro a cerchio e un paio di guanti di pelle. Inutile menzionare i tacchi a spillo d'ordinanza che erano un paio di slingback col tacco in pvc.

Iris Law, una delle cosiddette "nepo baby" (i figli di personaggi famosi che riescono subito a sfondare nel mondo dell'intrattenimento), sta avendo molto successo nel mondo della moda e sul suo profilo Instagram, che conta più di 800mila followers, condivide spesso molte immagini relative alla sua professione e alla vita di tutti i giorni, tra meravigliosi viaggi, feste e amici.