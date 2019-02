Cloak and Dagger 2: il trailer della seconda stagione della serie Marvel

Cloak and Dagger 2, arriva il trailer della seconda stagione della serie Marvel he che anticipa i nuovi capitoli della storia di Tandy e Tyrone, i protagonisti della serie.

Marvel ha diffuso il nuovo trailer, preceduto da un intrigante teaser lanciato via social, in cui vediamo un assaggio della complicata relazione tra Tandy Bowen/Dagger (Olivia Hold) e Tyrone Johnson/Cloak (Aubrey Joseph). Nei nuovi episodi la coppia dovrà affrontare nuove sfide inclusa la trasformazione del Detective Brigid O'Reilly (Emma Lahana) nella villain Mayhem.

Star di Cloak and Dagger sono Olivia Holt e Aubrey Joseph nei ruoli di Tandy Bowen e di Tyrone Johnson: due teenager cresciuti in mondi completamente diversi che scoprono di possedere dei poteri e di essere misteriosamente legati.

Il produttore e showrunner di Cloak and Dagger è Joe Pokaski, mentre la regista è Gina Prince-Bythewood.

La seconda stagione di Cloak and Dagger, composta da 10 episodi, prenderà il via il 4 aprile su Freeform. Successivamente sarà disponibile in Italia su Amazon Prime Video.

