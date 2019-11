Clive Owen sarà Bill Clinton in Impeachment: American Crime Story!

Clive Owen sarà il protagonista di Impeachment, la stagione della serie antologica American Crime Story in cui avrà la parte di Bill Clinton, mostrato mentre affronta lo scandalo Monica Lewinsky.

L'attore è entrato oggi nel cast degli episodi che vedranno protagonisti anche Beanie Feldstein nel ruolo della stagista che ha avuto una relazione extra coniugale con il Presidente degli Stati Uniti, situazione che ha portato all'impeachment. Tra gli interpreti di Impeachment, oltre a Clive Owen, ci sarà anche Sarah Paulson nel ruolo di Linda Tripp, l'amica e confidente di Monica, e Annaleigh Ashford nella parte di Paula Jones, che aveva già accusato Clinton di molestie sessuali alla fine degli anni Novanta.

La terza stagione di American Crime Story, show prodotto per FX da Ryan Murphy, è tratta dal libro A Vast Conspiracy: The Real Story of the Sex Scandal That Nearly Brought Down a President scritto da Jeffrey Toobin nel 1999 e la sceneggiatura sarà firmata da Sarah Burgess. La stessa Lewinsky è coinvolta come produttrice esecutiva delle puntate che debutteranno il 27 settembre 2020 sugli schermi americani.