Clint Eastwood torna alla regia con The Ballad of Richard Jewell

Il regista Clint Eastwood tornerà dietro la macchina da presa per girare The Ballad of Richard Jewell, ispirato a una storia vera.

The Ballad of Richard Jewell sarà il nuovo film diretto da Clint Eastwood, reduce dagli ottimi risultati ottenuti da Il Corriere - The Mule.

Warner Bros. ha ottenuto i diritti del progetto che era nelle mani di Fox, ora di proprietà della Disney, collaborando nuovamente con il filmmaker.

Il film che segna il ritorno dietro la macchina da presa di Clint Eastwood racconta la storia vera di Richard Jewell, una guardia giurata la cui vita viene sconvolta dopo che i mezzi di comunicazione sostengono sia un possibile sospettato nell'attentato avvenuto durante le Olimpiadi di Atlanta nel 1996. Jewell aveva fatto notare la presenza dello zaino che conteneva la bomba e aiutato i presenti ad allontanarsi, ritrovandosi però accusato e considerato un possibile sospettato del terribile atto. Jewell venne scagionato tre mesi dopo e morì nel 2007 a causa di un attacco di cuore quando aveva 44 anni.

La sceneggiatura di The Ballad of Richard Jewell sarà scritta da Billy Ray basandosi su un articolo scritto da Marie Brenner per Vanity Fair, e Leonardo DiCaprio e Jonah Hill, inizialmente indicati come possibili protagonisti, saranno coinvolti come produttori del film.

