Clint Eastwood torna alla regia: il suo nuovo film è già in fase di pre-produzione

Nonostante le voci di un possibile ritiro, Clint Eastwood è pronto a tornare dietro la macchina da presa con un nuovo progetto cinematografico, attualmente in fase di sviluppo.

Oggi Clint Eastwood compie 95 anni, ma il regista premio Oscar non sembra affatto intenzionato a fermarsi. Contrariamente ai rumors che volevano Giurato numero 2 come suo film d'addio, il leggendario cineasta americano ha confermato di essere già al lavoro su un nuovo progetto, attualmente in pre-produzione.

A riportare la notizia è il quotidiano austriaco Kurier, che ha recentemente intervistato Eastwood. Con la consueta schiettezza, il regista ha dichiarato: "Non c'è alcuna ragione per cui un uomo non possa migliorare con l'età". E ha aggiunto: "Certo, alcuni colleghi perdono lo smalto, ma non credo sia il mio caso. Ho ancora energia e idee da realizzare".

Un nuovo film in arrivo

Anche l'agenzia Reuters ha ripreso l'intervista, sottolineando come il nuovo film sia già entrato nella fase di pre-produzione. Al momento non sono stati rivelati né il titolo, né il cast, né lo studio coinvolto, ma conoscendo il ritmo di lavoro di Eastwood - celebre per la sua efficienza sul set - è plausibile ipotizzare un'uscita entro la fine del 2025.

Sergio Leone - L'italiano che inventò l'America: Clint Eastwood in una scena del film

Nel 2023, un articolo di The Hollywood Reporter aveva descritto Giurato numero 2 come il "film di congedo" di Eastwood, un progetto selezionato con cura per concludere una carriera straordinaria. Ma la realtà, ancora una volta, supera le aspettative.

Eastwood ha costruito una delle filmografie più solide e coerenti del cinema americano. Tra i suoi titoli più amati ricordiamo Gli spietati, Mystic River, Gran Torino, Changeling, Million Dollar Baby, Pale Rider, Il fuorilegge Josey Wales e Un mondo perfetto. La sua ultima fatica, Cry Macho - Ritorno a casa, non ha brillato al box office, incassando poco più di 16 milioni di dollari a fronte di un budget di 33. Tuttavia, Giurato numero 2 ha ricevuto una risposta calorosa dal pubblico.

Giurato numero 2: Nicholas Hoult in una foto

"L'abbiamo visto al Grove con una sala piena che ha reagito con entusiasmo", ha dichiarato il regista Guillermo del Toro. "Eastwood è ancora in piena forma. Il suo stile asciutto e diretto è una lezione di cinema".

In attesa di saperne di più sul suo prossimo film, il mondo del cinema si prepara a festeggiare il 95° compleanno di uno dei suoi maestri più longevi e influenti. E come spesso accade con Clint Eastwood, è probabile che la prossima mossa arrivi quando meno ce lo aspettiamo.